Horóscopo de hoje: segunda-feira (01.09.25)

No amor, o virginiano sé se entrega quando sente que a vida das pessoas corresponde com a sua. É difícil conseguir passá-lo para trás neste caso. Precisa ser mais tolerante nos relacionamentos, só assim encontrará a felicidade. Deve aprender a com seu signo oposto que é Peixes a ser mais compassivo, filosófico e religioso. Os virginianos são sensuais e práticos, mas não exatamente românticos.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 22h46, e a rotina deve ser mantida, principalmente no trabalho. Adie mudanças no seu lar. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos no setor profissional e pessoal.

Áries – A influência de Vênus, na sua positiva quinta casa traz novos estímulos para os negócios e trabalho. Novidades no lar e chances de compras, viagens e início de parcerias. Amor com paixão. Tente na loteria. C. 943 M. 6079

Touro – Você passa por uma fase de novidades na vida profissional. Isso significa que conseguirá acertar os problemas que estavam pendentes. Construa novos caminhos financeiros. Amor suave. C. 614 M. 2696

Gêmeos – Tenha cuidado para não criar problemas na área profissional. Paciência com as amizades, principalmente com Sagitário e Capricórnio. Proteção da família. Evite novos gastos. Amor sensual. C. 137 M. 4206

Câncer – Júpiter no seu signo, indica que terá todas as chances para melhorar os ganhos, trabalho e novos negócios. Conte com o sucesso, saiba usufruir. Vênus e Mercúrio trazem amor, dinheiro e saúde. C. 293 M. 5889

Leão – A fase negativa terminou, você tem Mercúrio e Vênus no seu signo. Usufrua das mudanças financeiras, profissional e afetivas. Dia positivo para negócios imobiliários e acertos amorosos. Melhora da saúde. C. 774 M. 1312

Virgem – O Sol transita no seu signo, mas você deve ir devagar com as mudanças que pretende realizar. Há uma certa falta de sintonia com pessoas do trabalho. Não passe dos limites nos gastos. Amor com ciúmes. C. 569 M. 8134

Libra – Não invista em novos negócios, mudanças no trabalho e muito menos no lar. Marte no seu signo pode trazer um certo nervosismo e querer que todos o entendam. É você que deve ter calma. C. 442 M. 3491

Escorpião – Dia que pode ir as compras, viajar e abrir novas frentes de negócios. Aceite apoio da família para algumas mudanças na área financeira. A Lua está no seu signo, vá em frente com acertos no amor. C. 352 M. 9745

Sagitário – Você passa o dia no alerta, a Lua só estará no seu signo às 22h46. O ideal é ficar na rotina. Há uma certa falta de sintonia entre você e as pessoas do seu trabalho. Não conte com a família. Cuide da saúde. C. 085 M. 0567

Capricórnio – O dia será bem tranquilo e você pode ir às compras e acertar os negócios. O otimismo está presente no lar, você dá e recebe carinhos. Amor conciliador. A partir das 22h46 entrará no alerta. C. 325 M. 7872

Aquário – Os problemas que passou nas finanças e familiar desapareceram. Terá um bom dia ao lado das pessoas que gostam no lar e com seu amor. O trabalho caminha para o sucesso, vencerá as dificuldades. C. 903 M. 1958