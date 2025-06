Horóscopo de hoje: segunda-feira (02.06.25)

Os nascidos sob a influência de Gêmeos são inteligentes, curiosos e dotados de grande vivacidade mental. Possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são pontos fortes desse nativo. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

Os virginianos começam a semana no alerta, e a rotina deve ser sua companheira durante esse período negativo. Evite negociar, a fase pede cuidados no trabalho. Não gaste fora do orçamento. Cuidado com o excesso de ciúme na vida a dois.

Áries – Você tem Vênus no seu signo reforçando o ambiente de harmonia com seu amor, com quem vivem ao seu lado, inclusive no trabalho. Esta tudo certo nos negócios e no lar. Tente na loteria. C. 258 M. 9481

Touro – Fase que seus planos profissionais e financeiros começam a se definir, e a partir do dia 7, terá condições de melhorar os ganhos com novos negócios. Tenha paciência, mas conte com o sucesso. Amor neutro. C. 067 M. 5376

Gêmeos – O Sol no seu signo traz apoio no trabalho e negócios e, com isso o equilíbrio financeiro se fará presente. Positivo para compras, viagens e mudanças no rumo profissional Amor suave. C. 940 M. 6798

Câncer – Período de desafios, embora o astral esteja dentro do controle. Pode ter dificuldades nos assuntos financeiros e profissionais. Evite mudanças radicais no lar. Cuide da aparência. Amor bem colocado. C. 831 M. 3163

Leão – A Lua esta no seu signo reforçando os planos de trabalho. Astúcia e sorte para decidir as finanças e apoio para renovar compras para o lar. Chances para organizar a vida amorosa. Conte com Aquário. Saúde boa. C. 501 M. 8210

Virgem – O dia será no alerta e o ideal é evitar discussões, exigências com a família e no setor de trabalho. Fato inesperado pode trazer prejuízos financeiros. Procure ficar na rotina, inclusive no amor. C. 726 M. 0859

Horóscopo de hoje de outros signos

Libra – Uma fase de mudanças na estrutura familiar, seja mais atencioso com Sagitário e Câncer. No amor receberá e dará muitos carinhos. Pode viajar, sair para compras e encontrar parentes. Saúde boa. C. 382 M. 4069

Escorpião – Período de grandes desafios profissionais, será capaz de dar novo impulso no trabalho. Conseguirá se livrar de pessoas abusivas. Amor delicado prometendo mais harmonia. Conte com Gêmeos. Saúde boa. C. 094 M. 1275

Sagitário – Você passa por um bom período, e deve aproveitar para resolver de vez o trabalho, viagens, compras e mudanças no lar. Mercúrio, assegura harmonia nos negócios. Amor evoluído. Finanças em alta. C. 109 M. 2847

Capricórnio – Dia que esta tenso e exigente com a família. Não confie exageradamente na sorte, vá em busca de renovar o trabalho. Cuide da saúde, procure se alimentar corretamente. Amor com ciúmes. C. 651 M. 7603

Aquário – Fase de surpresas com a família e seu amor. Vencerá os problemas e acertará muitos dos seus negócios. O dia promete novidades com parentes distantes. Saia em busca do equilíbrio nas finanças. C. 410 M. 9921

Peixes – Período em que a família conta com você na solução dos problemas domésticos. Dê atenção a nativos de Virgem e Capricórnio. Compreensão do seu amor. Cuidado com os invejosos no trabalho. C. 278 M. 6532

