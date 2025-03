Horóscopo de hoje: segunda-feira (03.03.25)

Os piscianos mais artísticos demonstram muito talento e criatividade para o desenho, em trabalhos sempre cuidadosamente elaborados. O senso de humor desse nativo caminha entre a loucura e o prazer. Dizem que o riso e o choro são expressões que estão muito próximas uma da outra, e Peixes, de todos os signos do zodíaco, é o que mais comprova essa teoria.

É empreendedor do, está sempre em busca de novos caminhos. Inimigo da rotina sente atração pelo desconhecido. Sua marca registrada é o profissionalismo. Conseguirá se sobressair na carreira que escolher. Comunicativo, incisivo e inteligente.

Os taurinos começam a semana no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Contenha seu impulso ou poderá ter problemas com seu par afetivo e família. Evite lugares agitados. Cuide da saúde que perde energia.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui