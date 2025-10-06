Horóscopo de hoje: segunda-feira (06.10.25)

O libriano tem a incessante busca de um equilíbrio que também pode minimizar a necessidade de dinamismo, de movimento inato de cada ser. Buscar o equilíbrio não quer dizer deixar-se aprisionar em um tipo sufocante, mas encontrar na meditação a estabilidade que traz a paz de espírito. Embora não exista um mito definido para simbolizar este signo, Libra é frequentemente associado com Afrodite a deusa da beleza.

Quem nasceu hoje

Não teme os desafios da vida. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões que requerem chefia são as mais indicadas, por ter um forte intelecto. Intenso, trabalhador e perspicaz.

Alerta

Os arianos começam a semana no alerta e o mais aconselhado é a rotina durante este período. Evite qualquer tipo de extravagância financeira. Questões profissionais exigirão atenção. Não imponha suas vontades ao seu par afetivo.

Áries – Você passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações na área do trabalho. Adie viagens, compra e início de negócios. Fique na rotina, nada de precipitações no setor doméstico. Amor distante, com ciúmes. C. 551 M. 2548

Touro – Fase que tem todas chances de progredir, mudar os negócios e trabalho. Saiba aproveitar e conte com apoio da família. Acertará a maior parte dos assuntos financeiros. Cuide da saúde. C. 769 M. 3390

Gêmeos – Dia que vencerá questões da área do trabalho, colaboração dos envolvidos nos seus negócios, pode incluir ajuda da família. Conte com apoio e incentivo de Libra, Peixes e Leão. Amor com emoção. C. 8946 M. 4162

Câncer – Você terá apoio total da família e chances que devem ser aproveitadas na solução dos assuntos domésticos. Os astros trazem novas oportunidades de ganhos e acertos profissionais. Carinhos do seu amor. C. 038 M. 8471

Leão – Dia que esta um tanto exigente no trabalho. Evite qualquer mudança, inclusive nos negócios, a fase pede paciência. A família procura colaborar. Seu amor em harmonia promete paixão. Cuide da saúde. C. 182 M. 9757

Virgem – A fase atual indica grandes possibilidades de resolver e acertar os negócios, inovar no trabalho e, conquistar a estabilidade financeira. Aceite apoio da família nas ações de compras domésticas. Amor livre. C. 304 M. 1813

Libra – Período que sente que tudo caminha mais fácil na solução das dificuldades tanto da família como na área profissional. Gradativamente solucionará os mais variados problemas. Amor neutro. C. 623 M. 5295

Escorpião – Você passa por uma fase de cuidados e dificuldades de se fazer entender. Amanhã Mercúrio, o planeta da comunicação e amizades passa a transitar no seu signo, trazendo equilíbrio para sua vida. C. 410 M. 7934

Sagitário – A influência da Lua traz chances de solucionar os problemas da família e contar com maior apoio na área financeira. Está mais saudável e conseguirá sair da rotina. Amor com renovação. C. 192 M. 0680

Capricórnio – Fase que deve dar atenção aos seus negócios e resolver problemas da área financeira. A Lua traz novidades da família, vem mais equilíbrio no relacionamento afetivo, confiança total. C. 285 M. 6101

Aquário – Um dia muito especial na vida familiar, conseguirá passar boas energias. Positivo para viagens, compras e mudanças nos negócios. Você sente que a pessoa amada está mais apaixonada. C. 574 M. 9426