Horóscopo de hoje: segunda-feira (07.04.25)

O ariano é franco, ousado, autoritário, um guerreiro por natureza, capaz de vencer qualquer obstáculo que impeça a sua caminhada, aliás ele nunca os vê e, com isso, perde a noção do perigo. Diz sempre o que pensa, sem fazer muitos rodeios. Seu maior defeito é a impaciência, que o faz antecipar os fatos. O ariano mesmo quando derrotado, se restabelece com facilidade, não entrando em depressão ou lamentações.

Quem nasceu hoje

É um empreendedor, o que fará se destacar no mundo profissional. A família e amigos serão presença constante em sua vida. Estará sempre ajudando os outros, seja através de assistência material ou orientação. Comunicativo, arrojado e inteligente.

Alerta

Os nativos de Leão começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Adie mudanças no campo de trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, controle as exigências.

Áries – Seu trabalho, negócios e finanças estão bem, mas ainda caminham um pouco devagar. Não fale sem pensar. Dia 17 Mercúrio, entrará no seu signo melhorando sua comunicação. Amor com exigências. C. 698 M. 7042

Touro – A fase atual pede que não passa dos limites em termos de negócios e que tenha paciência com todos, não crie inimizades. Escolha um caminho a seguir. A vida afetiva até que vai bem. Evite viagens. C. 934 M. 4306

Gêmeos – Dia feliz, você será o centro das atenções, não fique parado, aceite apoio, participe de reuniões e abra as portas do sucesso. Amor ativado. Conte com sua família, que dá todo suporte. Saúde em ordem. C. 885 M. 3567

Câncer – Você esta livre do alerta e, tem naturalmente um bom dia. A família procura trazer mais carinhos. Tire as preocupações financeiras da mente e saia em busca de novos negócios. Grandes chances no amor. C. 512 M. 8177

Leão – O dia é de alerta, a Lua transita na sua desfavorável 12ª casa astral. Quanto mais reclamar, mais pode sair perdendo. Concentre sua atenção na rotina. Cuide da saúde. Não discuta com seu amor. C. 146 M. 0798

Virgem – Período que deve ser determinado nos negócios e assuntos do trabalho. Evite as críticas e, não se sinta menosprezado. Use sua inteligência para fazer mudanças nas finanças. Amor com paixão. C. 273 M. 6925

Libra – Você deve dar mais atenção a sua aparência melhorando seu aspecto físico. Cuide do cabelo, pele, roupas, joias, enfim se sinta poderoso. Trabalho e negócios em alto astral. Amor com carinhos. C. 661 M. 2673

Escorpião – Fase que sua agenda esta cheia, pode participar de encontros de negócios. O sucesso o espera, analise proposta interessante para mudar seus objetivos no trabalho. Vênus cuida do seu coração. C. 335 M. 7180

Sagitário – Período que pode estar confuso em relação ao setor profissional. Portanto não realize mudanças e por enquanto não altere os negócios. As finanças estão bem, procure conservá-las. Amor carinhoso. C. 423 M. 1256

Capricórnio – Você precisará entender melhor a família, procure ser atencioso e não guarde mágoas de ninguém. Será necessário acertar as finanças, pense em mudar os negócios. Amor compreensivo. Saúde neutra. C. 854 M. 9035

Aquário – A influência do Sol na sua positiva terceira casa é sinal de progresso nos negócios e acertos financeiros. Vem dinheiro inesperado. Oportunidades de viagens, compras e acertos do coração. C. 706 M. 0891

Peixes – Nesta fase use o poder que tem em suas mãos. Dê as ordens certas e pense grande. Você tem tudo para ganhar mais e negociar. Aceite a colaboração da família. Seu charme esta em alta no amor. Tente na loteria. C. 549 M. 6415

