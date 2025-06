Horóscopo de hoje: segunda-feira (08.06.25)

O geminiano adora se cercar de pessoas, desenvolvendo atividades grupais e convivendo com amigos conservadores. Sendo regido por Mercúrio o antigo mensageiro do Olimpo, você pense e age rapidamente, cansando-se fácil das coisas que está fazendo e buscando agilmente algo mais para ser feito.

Quem nasceu hoje

Têm tendências para trabalhar com o público, pois demonstra muita facilidade no trato com as pessoas. Alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às11 h57 e a rotina será imprescindível enquanto durar esse período negativo. Após esse horários nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos sagitarianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Vênus na sua segunda casa traz novos ganhos, acertos profissionais e início de parcerias. Positivo para negociar com imóveis. Conseguirá conquistar maior segurança emocional. Amor exaltado. C. 227 M. 0794

Touro – Você finalmente tem Vênus no seu signo, e a partir de agora é só sucesso financeiro, ótimos negócios e rapidez nas transações. Apoio para inovar em seu lar. Colaboração do seu amor. Evite a ansiedade. C. 589 M. 8965

Gêmeos – Período que o Sol no seu signo traz ótimas mudanças nos negócios e chances no trabalho. Mercúrio seu planeta, passa a influenciar sua segunda casa melhorando a comunicação. Amor neutro. C. 916 M. 4609

Câncer – A fase atual do Sol pede paciência, é o seu inferno astral. Já Mercúrio o planeta da comunicação passa a transitar no seu signo melhorando os relacionamentos, incluindo com a família e seu amor. C. 815 M. 3506

Leão – Sua ambição precisa ser controlada, Mercúrio o desfavorece. Evite mudar o rumo dos negócios e do trabalho. Com determinação irá superar as indicações mais difíceis. O amor está bem colocado. C. 608 M. 7215

Virgem – Vênus na sua positiva nona casa é sinal de novas chances nos negócios e aumento da entrada de dinheiro. Com facilidade organizará o trabalho e poderá contar com o apoio. Entrosamento no amor. C. 740 M. 1384

Libra – Dia que conseguirá equilíbrio na profissão e finanças. Dê mais apoio à pessoa amada. A família necessita dos seus carinhos. Evite o pessimismo, que prejudica sua saúde. Não discuta com Sagitário. C. 062 M. 9453

Escorpião – Você fica no alerta até às 11h57. Deixe as compras, viagens, decisões financeiras e familiares para o período da tarde. Mercúrio traz boa comunicação, incluindo com a pessoa amada. Cuide da saúde. C. 192 M. 6720

Sagitário – O início do dia será tranquilo, mas com o passar das horas você vai se sentir esgotado. A partir das 11h57, entrará no alerta ficando dois dias e meio neste período negativo. Amor neutro. C. 339 M. 5147

Capricórnio – Seus negócios e trabalho estão bem colocados. Pode contar com respaldo financeiro. Você está um tanto preocupado com o bem-estar da família. Com seu amor, o ideal é se declarar e ser mais participativo. C. 436 M. 2946

Aquário – Você passa por uma fase de equilíbrio doméstico, todos estão prontos a colaborar. Mercúrio, o planeta da comunicação trará chances de resolver a maior parte dos problemas do lar e financeiro. C. 871 M. 4038

Peixes – O entrosamento no trabalho e negócios traz tranquilidade na busca do sucesso financeiro, que não demora acontecer. Seu amor está carinhoso melhorando a convivência. Peça apoio à Capricórnio e Touro. C. 251 M. 3872

