Horóscopo de hoje: segunda-feira (10.02.25)

Aquário é o atual regente do período. A figura simbólica representa um jovem aguadeiro segurando uma ânfora. Esta constelação é dedicada a Ganimedes, um jovem de surpreendente beleza e grande inteligência que, nos banquetes dos deuses, servia o néctar a Júpiter. * Conheça melhor seu filho, pelo signo é possível saber um pouco da personalidade dele.

Quem nasceu hoje

Sua vida será focada em alcançar o sucesso, e nada o fará desistir dos objetivos. Gostará de estar rodeado de pessoas comunicativas. Conseguirá dirigir qualquer tipo de empreendimento. É inteligente, agregador em empreendedor.

Alerta

Os nativos de Câncer começam a semana no alerta e a indicação é para manter a rotina. Desfavorável para negociar e realizar mudanças no seu trabalho. Controle suas finanças. Cuidado com as mudanças de humor. Saúde neutra.

Áries – Dia que conseguirá alcançar prestígio na profissão, com possibilidades de mais dinheiro. Pode aceitar convite para parceria ou negócio próprio. Se alimente com equilíbrio e relaxe. Amor com alegrias. C. 512 M. 6874

Touro – Você esta bem posicionado, mas não se arrisque em questões que exijam cautela com as pessoas negativas. Não terá problemas na área financeira. Com seu amor diga o que pensa e seja carinhoso. C. 116 M. 0461

Gêmeos – A Lua está no seu signo trazendo disposição para viajar, trabalhar e mudar alguns negócios da família. Procure dar apoio a nativos de Peixes. Sucesso em questões jurídicas. Amor com boas vibrações. C. 335 M. 5206

Câncer – Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações profissionais. Você se sente ameaçado por problemas financeiros. Vá devagar em decisões ligadas à família. Problemas com Leão e Peixes. C. 230 M. 3412

Leão – Você sente a necessidade de mudar o rumo dos negócios e trabalho. Procure pessoas que possam ajudar seu crescimento profissional. Suas ideias ousadas despertarão o interesse de nativos de Áries e Aquário. C. 708 M. 0539

Virgem – Dia que deve aproveitar a colaboração de pessoas envolvidas nos seus negócios e trabalho. O que busca chegará fácil em suas mãos. Aceite a participação da família em seus projetos. Amor com ciúmes. C. 876 M. 7843

Libra – Pode esperar grandes vitórias na vida profissional. Seus projetos se tornam realidade é só aproveitar. Sucesso em atividades em grupo. Em alta viagens, compras e apoio da família. Tente na loteria. C. 519 M. 3281

Escorpião – Nesta fase estará esgotado com os problemas ligados à família. Sua ambição pode interferir no setor do dinheiro. Vá com calma. O trabalho vem com novas expectativas financeiras. Não provoque seu amor. C. 423 M. 8035

Sagitário – Você é um privilegiado desta fase astral, a forte presença de Vênus, na sua quinta casa traz influências superanimadoras. Planeje compras e viagens. Muito prestígio no trabalho. Intensidade no amor. C. 639 M. 2357

Capricórnio – Dia que estará mais tranquilo em relação a vida familiar. A sua preocupação com parentes será recompensada por boas notícias. Trabalho com equilíbrio e entrada extra de dinheiro. Segurança no amor. C. 286 M. 9540

Aquário – O astral deste dia favorece a solução de problemas ligados a impostos, heranças, empréstimos e comissões. Seu magnetismo está acentuado e a vida afetiva cresce. Aposte na loteria. C. 917 M. 1293

Peixes – A fase atual pede que não passe dos limites em suas exigências domésticas. O Sol só entrará no seu signo dia 18, enquanto isso, fique na rotina. Reflita sobre o seu amor. Não viaje, evite novos gastos. C. 762 M. 4843

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM