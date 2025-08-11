Horóscopo de hoje: segunda-feira (11.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa analítica. Conseguirá alcançar o sucesso em carreiras ligadas ao público. Está sempre atrás de novos desafios. É o amigo das horas difíceis. A família terá forte influência em sua vida. Perceptivo, audacioso e profissional.
Alerta
Os piscianos passam o dia no alerta e devem redobrar os cuidados com às finanças. Não negligencie o que é de sua responsabilidade no trabalho. No amor, tenha paciência com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.
- Áries – Fase de novas forças para vencer os problemas da vida profissional. Conseguirá organizar o setor financeiro e contar com o sucesso. Marte, no seu signo oposto indica acertos domésticos e afetivos. C. 134 M. 3147
- Touro – Você esta mais envolvido com sua família e com a solução dos problemas domésticos. Fase de harmonia com as pessoa a sua volta. Melhoram as condições financeiras. Amor em alto astral. Saúde ótima. C. 306 M. 2265
- Gêmeos – Período de novas oportunidades para conseguir outro trabalho, progredir onde está e abrir frentes de negócios. Aproveite sua força financeira. Vênus, transita pela segunda casa astral. Amor ideal. C. 784 M. 4450
- Câncer – Fase para resolver os assuntos domésticos. Sua harmonia com a família trará o carinho e o equilíbrio financeiro para todos. Ótima vibração para cuidar do seu visual. O trabalho vem com sucesso. C. 825 M. 7081
- Leão – A partir de amanhã Mercúrio, que está no seu signo começa seu movimento direto trazendo o sucesso. Gradativamente os problemas do trabalho começam a desaparecer. O amor vai devagar. C. 967 M. 5708
- Virgem – Você tem a influência de Marte na sua segunda casa astral, pode contar com equilíbrio nos negócios e trabalho. Não abuse das boas condições, o Sol ainda não o favorece. Dê apoio à família. Cuide da saúde. C. 416 M. 1329
Confira as previsão para outros signos
- Libra – A fase indica que está mais ativo e com vontade de organizar suas finanças, trabalho e negócios do lar. Aceite apoio de Capricórnio, Gêmeos e Áries. Está mais carinhoso com a família. Amor equilibrado. C. 672 M. 0554
- Escorpião – Você precisa ser mais ativo nos negócios e não esperar por ninguém. Trabalho extra pode ser feito. Conte com a família. Procure colaborar com as pessoas a sua volta. Amor com boa vibração. C. 019 M. 6692
- Sagitário – Hoje terá novas chances de organizar seu trabalho, negócios e contar com pessoas envolvidas em sua profissão. As oportunidades de sucesso são totais. Amor com ciúmes. Pode viajar. Família em paz. C. 793 M. 8812
- Capricórnio – Bom dia para trabalhar em equipe, sua determinação e força de vontade trarão o sucesso. Clima de serenidade em seu lar. Apenas, evite criar problemas com Sagitário e Virgem. Curta mais seu amor. C. 243 M. 9935
- Aquário – Você tem a Lua no seu signo, conseguirá dar apoio a família e resolver alguns dos problemas financeiros e domésticos. Está mais feliz, aproveite para acertar todos os negócios. Amor agradecido. C. 327 M. 4078
- Peixes – O seu dia será no alerta, não descarregue sua raiva no trabalho. A família precisa de mais atenção. Adie compras, viagens e mudanças na vida familiar. Não magoe seu amor. C. 558 M. 7480
