Horóscopo de hoje: segunda-feira (11.08.25)

Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa analítica. Conseguirá alcançar o sucesso em carreiras ligadas ao público. Está sempre atrás de novos desafios. É o amigo das horas difíceis. A família terá forte influência em sua vida. Perceptivo, audacioso e profissional.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e devem redobrar os cuidados com às finanças. Não negligencie o que é de sua responsabilidade no trabalho. No amor, tenha paciência com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase de novas forças para vencer os problemas da vida profissional. Conseguirá organizar o setor financeiro e contar com o sucesso. Marte, no seu signo oposto indica acertos domésticos e afetivos. C. 134 M. 3147

Touro – Você esta mais envolvido com sua família e com a solução dos problemas domésticos. Fase de harmonia com as pessoa a sua volta. Melhoram as condições financeiras. Amor em alto astral. Saúde ótima. C. 306 M. 2265

Gêmeos – Período de novas oportunidades para conseguir outro trabalho, progredir onde está e abrir frentes de negócios. Aproveite sua força financeira. Vênus, transita pela segunda casa astral. Amor ideal. C. 784 M. 4450

Câncer – Fase para resolver os assuntos domésticos. Sua harmonia com a família trará o carinho e o equilíbrio financeiro para todos. Ótima vibração para cuidar do seu visual. O trabalho vem com sucesso. C. 825 M. 7081

Leão – A partir de amanhã Mercúrio, que está no seu signo começa seu movimento direto trazendo o sucesso. Gradativamente os problemas do trabalho começam a desaparecer. O amor vai devagar. C. 967 M. 5708

Virgem – Você tem a influência de Marte na sua segunda casa astral, pode contar com equilíbrio nos negócios e trabalho. Não abuse das boas condições, o Sol ainda não o favorece. Dê apoio à família. Cuide da saúde. C. 416 M. 1329

