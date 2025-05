Horóscopo de hoje: segunda-feira (12.05.25)

O taurino é, acima de tudo, um amante dos prazeres. Seu ideal de felicidade consiste em comer bem, usar roupas luxuosas e viajar com conforto. Mas, quando não pode gozar de benefícios tão dispendiosos, ele se contenta com programas mais simples e igualmente agradáveis. A amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos.

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os nativos de Escorpião começam a semana no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho. Adie todo tipo de negociação. Não gaste fora do orçamento. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta. Amor com distanciamento e ciúmes.

Áries – Seus planos vão ganhar impulso, sem falar no apoio dos envolvidos na área profissional. Positivo para parceria ou sociedade. Facilidade para organizar as contas e ganhar mais. Conte com seu amor. C. 925 M. 7139

Touro – Vênus seu planeta, passou a transitar em seu signo, pode esperar boas novas. Acertos de convivência, compromisso para os que buscam um amor, chances de encontrar alguém. Melhora da saúde. C. 138 M. 9712

Gêmeos – Espere até o dia 20 para realizar mudanças quando o Sol, passa a se posicionar no seu signo. Releve os problemas da área financeira e afetiva. Sua saúde exige mais atenção. Não faça novos gastos e viagens. C. 782 M. 5209

Câncer – O trabalho vai render mais do que você espera, portanto organize os assuntos financeiros e inicie novos negócios. Segurança total na vida familiar. Amor com forte atração. Saia para compras domésticas. C. 556 M. 8374

Leão – O astral esta totalmente positivo para acertar novos negócios, abrir frentes de trabalho e conquistar apoio de Aquário e Áries. Seja determinado para resolver e dar apoio à família. Amor firme. C. 074 M. 3825

Virgem – Um dia especial no trabalho, incluindo compras, viagens e mudanças nas finanças. Conquistas na vida profissional. Amor com motivação e, acertos de problemas antigos. Pode viajar e dar apoio à família. C. 341 M. 6084

Libra – Você está bem-posicionado. Positivo para levar adiante novos negócios da família. Vem apoio inclusive do seu amor. As energias físicas trazem ânimo para sair em busca do sucesso financeiro. C. 441 M. 3497

Escorpião – O dia é de alerta, evite mudanças nos negócios e trabalho. Não crie problemas com a família e muito menos com seu amor. O ideal é dar apoio, sem cobranças. Cuidado com a ansiedade. Não viaje. C. 763 M.1635

Sagitário – Neste início de semana você deve acelerar seus negócios e se programar. Hoje esta tudo bem no trabalho e lar. Procure dar apoio a nativos de Gêmeos e também para o seu amor. Cuide da saúde. C. 196 M. 4160

Capricórnio – Você tem pela frente uma fase de boas mudanças na vida financeira e profissional. Acelere os seus negócios. Ótimo para compras, viagens e mudanças no lar. Seja mais prestativo com seu amor. C. 601 M. 0541

Aquário – Dia que se sente livre para resolver assuntos financeiros, incluindo novos negócios, compras e acertos com a família. No campo afetivo seu charme está em alta. Positivo para projetos com Câncer e Leão. C. 318 M. 2856

Peixes – Período que estará um tenso precisando de apoio das pessoas que trabalha ou negocia. Somente com garra conquistará o seu espaço. O dia promete sorte. Seja mais compreensivo com a família. C. 823 M. 5970

