Horóscopo de hoje: segunda-feira (13.10.25)

A mulher de Libra embora no fundo possa ser ansiosa e insegura tem muita classe. Há uma tendência para que venha a casar cedo e há possibilidade de que venha a se envolver romanticamente mais de uma vez. Visto uma tendência a relacionar-se com homens atenciosos e indulgentes, é bem possível que se envolva com alguém muito mais velho ou muito mais novo.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e os astros indicam a rotina como o melhor caminho durante este período negativo. Cuidado com mudanças de última hora no trabalho. Evite cobranças exageradas com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Início da semana positivo na área profissional e novas aberturas para negociar. Contatos sociais em destaque. Conseguirá acertar os assuntos da vida familiar. Apoio de Aquário e Virgem. Amor protetor. C. 305 M. 7546

Touro – Vencerá os problemas profissionais, e conseguirá acertar as finanças. Poderá contar com apoio que necessita. Seja rápido nos novos negócios. Novidades sobre a família, vem boas notícias. Amor sensacional. C. 289 M. 9204

Gêmeos – A Lua no seu signo trará novidades sobre os negócios. Conseguira melhorar o relacionamento com a família, que andou exigente. Confiança em seus projetos. Sensualidade no amor. C. 441 M. 2087

Câncer – O dia será no aleta, fique na rotina. Fuja de provocações em sua área de trabalho e se possível não faça compras à prazo. A família estará muito exigente. Procure fazer um regime alimentar. C. 613 M. 1859

Leão – Mercúrio transita pela sua quarta casa, o que deve trazer problemas com a família, precisará de paciência para não discutir. O trabalho por sua vez está equilibrado. O amor está renovado com a pessoa amada. C. 591 M. 3160

Virgem – A presença do Sol, na sua casa do trabalho traz chances de renovação profissional e novos acordos na área financeira. Amanhã Vênus passa a abrir espaços para o sucesso nos negócios. Amor conciliador. C. 726 M. 6973

Libra – Você terá daqui mais algumas horas a presença de Vênus, seu planeta trazendo amor, dinheiro e equilíbrio na vida familiar. Reconciliação e alegrias com Sagitário e Gêmeos. Forte erotismo, com seu par afetivo. C. 926 M. 0132

Escorpião – Nesta fase precisa entender, que além do Sol na sua 12ª casa, amanhã Vênus, trará alguns problemas. Os setores financeiros e afetivo ficam comprometidos. Não crie problemas, vá devagar. C. 057 M. 4375

Sagitário – Dia que precisará de bom senso no trabalho. Poderá lidar com pessoas nervosas, não crie dificuldades. Embaraços com a família. As finanças estão equilibradas. A pessoa amada passa compreensão. C. 146 M. 5498

Capricórnio – Astral positivo nos negócios, conseguirá acertar o trabalho e finanças. Paz total na família, que precisa da sua companhia. A pessoa amada estará carinhosa. Pratique algum esporte. C. 879 M. 7820

Aquário – Dia que terá novidades no trabalho e negócios. Intuição para ganhar mais. Positivo para viagens, compras e decisões afetivas. Novas vantagens para iniciar parceria. Conte com Touro e Libra. C. 243 M. 8255