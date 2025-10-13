Horóscopo de hoje: segunda-feira (13.10.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo.
•
A mulher de Libra embora no fundo possa ser ansiosa e insegura tem muita classe. Há uma tendência para que venha a casar cedo e há possibilidade de que venha a se envolver romanticamente mais de uma vez. Visto uma tendência a relacionar-se com homens atenciosos e indulgentes, é bem possível que se envolva com alguém muito mais velho ou muito mais novo.
Quem nasceu hoje
Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.
Alerta
Os cancerianos passam o dia no alerta e os astros indicam a rotina como o melhor caminho durante este período negativo. Cuidado com mudanças de última hora no trabalho. Evite cobranças exageradas com seu par afetivo. Saúde em baixa.
- Áries – Início da semana positivo na área profissional e novas aberturas para negociar. Contatos sociais em destaque. Conseguirá acertar os assuntos da vida familiar. Apoio de Aquário e Virgem. Amor protetor. C. 305 M. 7546
- Touro – Vencerá os problemas profissionais, e conseguirá acertar as finanças. Poderá contar com apoio que necessita. Seja rápido nos novos negócios. Novidades sobre a família, vem boas notícias. Amor sensacional. C. 289 M. 9204
- Gêmeos – A Lua no seu signo trará novidades sobre os negócios. Conseguira melhorar o relacionamento com a família, que andou exigente. Confiança em seus projetos. Sensualidade no amor. C. 441 M. 2087
- Câncer – O dia será no aleta, fique na rotina. Fuja de provocações em sua área de trabalho e se possível não faça compras à prazo. A família estará muito exigente. Procure fazer um regime alimentar. C. 613 M. 1859
- Leão – Mercúrio transita pela sua quarta casa, o que deve trazer problemas com a família, precisará de paciência para não discutir. O trabalho por sua vez está equilibrado. O amor está renovado com a pessoa amada. C. 591 M. 3160
- Virgem – A presença do Sol, na sua casa do trabalho traz chances de renovação profissional e novos acordos na área financeira. Amanhã Vênus passa a abrir espaços para o sucesso nos negócios. Amor conciliador. C. 726 M. 6973
- Libra – Você terá daqui mais algumas horas a presença de Vênus, seu planeta trazendo amor, dinheiro e equilíbrio na vida familiar. Reconciliação e alegrias com Sagitário e Gêmeos. Forte erotismo, com seu par afetivo. C. 926 M. 0132
- Escorpião – Nesta fase precisa entender, que além do Sol na sua 12ª casa, amanhã Vênus, trará alguns problemas. Os setores financeiros e afetivo ficam comprometidos. Não crie problemas, vá devagar. C. 057 M. 4375
- Sagitário – Dia que precisará de bom senso no trabalho. Poderá lidar com pessoas nervosas, não crie dificuldades. Embaraços com a família. As finanças estão equilibradas. A pessoa amada passa compreensão. C. 146 M. 5498
- Capricórnio – Astral positivo nos negócios, conseguirá acertar o trabalho e finanças. Paz total na família, que precisa da sua companhia. A pessoa amada estará carinhosa. Pratique algum esporte. C. 879 M. 7820
- Aquário – Dia que terá novidades no trabalho e negócios. Intuição para ganhar mais. Positivo para viagens, compras e decisões afetivas. Novas vantagens para iniciar parceria. Conte com Touro e Libra. C. 243 M. 8255
- Peixes – Boas notícias e vantagens na área financeira. Continue evitando os invejosos, não comente seu trabalho ou negócios. Prefira amizades positivas. Amor com carinhos, pode ser de Virgem ou Gêmeos. C. 336 M. 6717
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM