Horóscopo de hoje: segunda-feira (15.09.25)

A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.

Quem nasceu hoje

Irá defender suas opiniões com energia. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal ou profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. Engenhoso, empreendedor e intenso.

Alerta

Os cancerianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho enquanto durar este período. Adie mudanças no trabalho. Tenha cuidado para não gastar fora do seu orçamento. Amor com ciúmes e brigas.

Áries – Dia que o apoio que recebe dos envolvidos nos seus negócios trarão os resultados financeiros que almeja. Tudo acontece de uma maneira positiva. Novas expectativas na família. Vênus, traz amor. C. 053 M. 4370

Dia que o apoio que recebe dos envolvidos nos seus negócios trarão os resultados financeiros que almeja. Tudo acontece de uma maneira positiva. Novas expectativas na família. Vênus, traz amor. C. 053 M. 4370 Touro – Clima de tranquilidade no trabalho, conseguirá resolver os problemas existentes com saldo positivo. Inspiração nos negócios e resultados acima do esperado. Amor com paixão. C. 461 M. 3489

Clima de tranquilidade no trabalho, conseguirá resolver os problemas existentes com saldo positivo. Inspiração nos negócios e resultados acima do esperado. Amor com paixão. C. 461 M. 3489 Gêmeos – A Lua está no seu signo e você sente que pode resolver a maior parte dos problemas domésticos. Melhora o relacionamento com a família e da vida profissional. Apoio nas finanças. Amor com definição. C. 882 M. 7162

A Lua está no seu signo e você sente que pode resolver a maior parte dos problemas domésticos. Melhora o relacionamento com a família e da vida profissional. Apoio nas finanças. Amor com definição. C. 882 M. 7162 Câncer – O dia é de alerta, evite causar problemas e não discuta com pessoas do seu trabalho. Tenha paciência, não mude o humor com a família. Espere a saída deste período para decisões financeiras. Amor neutro. C. 147 M. 0791

O dia é de alerta, evite causar problemas e não discuta com pessoas do seu trabalho. Tenha paciência, não mude o humor com a família. Espere a saída deste período para decisões financeiras. Amor neutro. C. 147 M. 0791 Leão – O Sol na sua segunda casa, traz o envolvimento com os negócios e mudanças que pretende realizar na vida profissional. Dê apoio à sua família e resolva alguns gastos. Vênus, traz amor e paixão. C. 728 M. 1632

O Sol na sua segunda casa, traz o envolvimento com os negócios e mudanças que pretende realizar na vida profissional. Dê apoio à sua família e resolva alguns gastos. Vênus, traz amor e paixão. C. 728 M. 1632 Virgem – Dia que encontrará o que busca na área profissional. Ficará livre dos problemas, deve apenas esperar dia 20 quando Vênus, entra no seu signo melhorando as condições financeiras. Amor neutro. C. 336 M. 8204

Veja mais