Horóscopo de hoje: segunda-feira (15.09.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.
Quem nasceu hoje
Irá defender suas opiniões com energia. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal ou profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. Engenhoso, empreendedor e intenso.
Alerta
Os cancerianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho enquanto durar este período. Adie mudanças no trabalho. Tenha cuidado para não gastar fora do seu orçamento. Amor com ciúmes e brigas.
- Áries – Dia que o apoio que recebe dos envolvidos nos seus negócios trarão os resultados financeiros que almeja. Tudo acontece de uma maneira positiva. Novas expectativas na família. Vênus, traz amor. C. 053 M. 4370
- Touro – Clima de tranquilidade no trabalho, conseguirá resolver os problemas existentes com saldo positivo. Inspiração nos negócios e resultados acima do esperado. Amor com paixão. C. 461 M. 3489
- Gêmeos – A Lua está no seu signo e você sente que pode resolver a maior parte dos problemas domésticos. Melhora o relacionamento com a família e da vida profissional. Apoio nas finanças. Amor com definição. C. 882 M. 7162
- Câncer – O dia é de alerta, evite causar problemas e não discuta com pessoas do seu trabalho. Tenha paciência, não mude o humor com a família. Espere a saída deste período para decisões financeiras. Amor neutro. C. 147 M. 0791
- Leão – O Sol na sua segunda casa, traz o envolvimento com os negócios e mudanças que pretende realizar na vida profissional. Dê apoio à sua família e resolva alguns gastos. Vênus, traz amor e paixão. C. 728 M. 1632
- Virgem – Dia que encontrará o que busca na área profissional. Ficará livre dos problemas, deve apenas esperar dia 20 quando Vênus, entra no seu signo melhorando as condições financeiras. Amor neutro. C. 336 M. 8204
- Libra – A fase atual é desfavorável e o ideal é não passar dos limites nas exigências profissionais e financeiras. Não culpe a família pelo que não conseguir realizar. Dia 22, o Sol o protegerá. C. 678 M. 9250
- Escorpião – A fase atual é equilibrada e positiva para sua área profissional e financeira. Vem novidades nos negócios, conquistas em parcerias e novos compromissos de trabalho. Marte dia 23, entrará no seu signo. C. 295 M. 5846
- Sagitário – Dia para acertar os negócios da família e dar atenção a Gêmeos e Leão. Pode pensar em parceria e se trabalha como empregado, terá chances de melhorar seus ganhos. A Lua impulsiona a vida afetiva. C. 165 M. 2916
- Capricórnio – Nesta fase deve entender que todos da área profissional esperam sua participação. Novos negócios. Bom para viagens, compras e acertos familiares. Não abuse da saúde, se alimente com equilíbrio. C. 504 M. 6527
- Aquário – Você está muito exigente com a família, evite qualquer tipo de mudança na área financeira. Demonstre sua capacidade profissional. Invista mais na vida afetiva, sem ciúmes. Tente na loteria. C. 913 M. 1479
- Peixes – A fase indica que deve dar atenção à sua família, evite crises de mau humor, não há motivos. O trabalho caminha para boas mudanças, pode ampliar o que está fazendo. Amor em clima quente. C. 386 M. 7093
