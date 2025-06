Horóscopo de hoje: segunda-feira (16.06.25)

Os geminianos são os pensadores do zodíaco, os versáteis, espertos e muito inventivos. Os geminianos progridem quando conseguem refrear sua ingenuidade. São motivados mais pelas grandes ideias do que por ganhar dinheiro, mas quando esses dois componentes se combinam, eles poderão ser extremamente bem-sucedidos.

Quem nasceu hoje

Alcançará destaque no mundo profissional através das próprias forças. Seu espírito será destemido, pois gosta de aventuras. Conseguirá passar para as pessoas sua energia inesgotável. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 15h10, e a rotina deve ser sua aliada enquanto durar este período. Não deixe que nada interfira no setor de trabalho. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Peixes no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia que poderá contar com suporte financeiro para suas iniciativas de novos negócios e mudanças no trabalho. Apoio de Virgem e Libra. A pessoa amada procura mais atenção. Organismo em ordem. C. 025 M. 6408

Touro – Nesta fase conquistará seus objetivos nos negócios e trabalho. Positivo para viagens, compras e decisões familiares. Conte com entrada extra de dinheiro e convite para empreendimentos. Amor suave. C. 566 M. 8547

Gêmeos – O período do seu aniversário sempre traz boas mudanças, acertos nos negócios, trabalho e novas possibilidades de ganho. Apenas o setor afetivo que ainda pede mais atenção. C. 497 M. 7751

Câncer – Você está a um passo de mudanças positivas que o Sol vai trazer a partir do dia 21. Tenha paciência e planeje as alterações que pretende realizar. Problemas com Capricórnio e Leão. Evite novos gastos. C. 948 M. 4935

Leão – Marte no seu signo o faz mais exigente e determinado em acertar suas finanças e trabalho. Não passe dos limites e não crie problemas com sócios, superiores e a pessoa amada. Busque apoio da família. C. 882 M. 5864

Virgem – Dia positivo no trabalho, a Lua em Capricórnio traz acertos financeiros e solução de problemas domésticos. Sua intuição profissional pode melhorar muito. Amor com charme. Saúde ótima. Tente na loteria. C. 704 M. 2026

Confira a previsão para outros signos

Libra – O astral continua positivo no lar. Resolução de brigas com Capricórnio e Câncer. Ótimo para compras, viagens e dar apoio aos que trabalham ao seu lado, releve os problemas. Amor definido. C. 119 M. 3281

Escorpião – O Sol renova suas energias no trabalho que vem com mudanças positivas. Dinamismo, coragem, criatividade e intuição. Você está com tudo. Vem mudanças nos negócios, não hesite. Amor com ciúmes. C. 578 M. 0193

Sagitário – Júpiter seu planeta, transita na sua oitava casa trazendo grandes mudanças na área profissional e familiar. Colaboração da família e amizades. Novos contatos financeiros. Amor com desgaste. C. 254 M. 1386

Capricórnio – A Lua melhora sua energia trazendo a resolução de problemas de saúde. Conte com Gêmeos e Virgem. A vida amorosa está em fase de renovação. Os negócios e trabalho fluem para a estabilidade. C. 397 M. 8740

Mais previsões

Aquário – Dia que está no alerta, a Lua só começa a transitar no seu signo a partir das 15h10. Deixe as decisões domésticas, financeiras e profissionais para a tarde. Não crie encrencas com a família. Evite novos gastos. C. 439 M. 9678

Peixes – Você acorda de bom humor. Solução de problemas da família e pendências financeiras. Estará bem até às 15h10, quando a Lua o desfavorecerá. É o seu alerta, programe-se. C. 760 M. 6212

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM