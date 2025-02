Horóscopo de hoje: segunda-feira (17.02.25)

Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que apresente oportunidade de conhecer pessoas; o mesmo continua valendo quando está de férias. Aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter uma certa mordomia.

É uma pessoa de bom coração. Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Esta sempre ajudando os mais necessitados. É livre, bem-disposto e arrojado.

Os librianos ficam no alerta até às 21h20, e a indicação é de cuidados adicionais enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Escorpião.

