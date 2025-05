Horóscopo de hoje: segunda-feira (19.05.25)

Para o taurino a amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos. Porém, quando se consolida, raramente termina. Valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Sua ação é lenta, concentrada e tranquilas, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os aquarianos começam semana no alerta, e o indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Fique dentro do orçamento, evite gastos em supérfluos. Contenha seu ímpeto e não discuta com seu par afetivo e família.

Áries – Novidades estão reservadas, saiba escolher a que melhor convém. Trabalho, negócios, compras e muitos acertos financeiros. Favorável para iniciar um novo empreendimento. Amor com grandes emoções. C. 227 M. 9346

Touro – Os problemas profissionais e financeiros serão resolvidos a partir de agora. Planejar tudo com antecedência é o caminho do progresso. Positivo para viagens, compras e acertos no amor. C. 062 M. 3631

Gêmeos – O período traz grandes novidades, amanhã o Sol estará no seu signo, a partir das 18h56. Comece planejando as mudanças que pretende realizar no lar e negócios. Emoções em família. Amor em paz. C. 958 M. 0893

Câncer – O dia deve ser reservado para organizar sua vida familiar, profissional e financeira. Você vai entrar no período negativo, chamado inferno astral. Serão 30 dias de cuidados especiais. Amor com participação. C. 140 M. 6948

Leão – Você terá um bom dia na área profissional e financeira. Terá todo o apoio que necessita no trabalho e vida familiar. Conseguirá resolver grande parte dos negócios ligados ao setor doméstico. Amor irresistível. C. 476 M. 5069

Virgem – A influência astrológica desta fase traz um período de tranquilidade. Será bem-sucedido no trabalho e novas ações na vida familiar. Positivo para compras, viagens e início de negócios. Amor sensual. C. 783 M. 2417

Libra – Dia que esta um tanto exigente com a família, evite criar problemas na área financeira. Aguarde mais uns dias para iniciar negócios, sair para viagens ou compras. Viva bons momentos com seu amor. C. 552 M. 8583

Escorpião – Neste período poderá promover todos os assuntos de ordem material e organizar o setor financeiro da família. Acredite mais na sua potencialidade. Mudanças favoráveis no plano sentimental. C. 915 M. 0778

Sagitário – A fase atual promete melhora financeira. Pode acertar parceria e até mudar seus negócios. Evite a melancolia, isto é, saia um pouco da rotina. Cuide da saúde. Amor com sinais de paixão. C. 339 M. 1856

Capricórnio – Você está bem, a Lua no seu signo propicia bons fluídos no trabalho e no lar. Os negócios tendem a crescer. Aguarde, que logo terá o respaldo financeiro. Tente na loteria. Amor revitalizado. C. 780 M. 4227

Aquário – O dia será no alerta e a julgar pelos astros o ideal é ficar na rotina. Relaxe os nervos e não crie problemas com a família. Evite novos gastos e nada de empréstimos ou compras a prazo. Amor com ciúmes. C. 095 M. 7106

Peixes – Aproveite o dia para negociar, acertar o trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Nada de negativo, pelo contrário sucesso com sociedades ou parcerias. A família transmite paz. Amor com forte paixão. C. 659 M. 5720

