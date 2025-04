Horóscopo de hoje: segunda-feira (21.04.25)

Touro é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova idéia com firme atenção aos detalhes. Signo da Terra, Touro valoriza sobremaneira o ambiente e tudo fará para preservá-lo.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

O feriado é desfavorável para os aquarianos. Pense antes de agir. Controle mais suas emoções e não discuta com seu par afetivo ou família. Adie para quando estiver melhor posicionado as mudanças e inovações no trabalho.

Áries – Você esta sob a forte influência de Mercúrio no seu signo, o que traz novas amizades, convites para negociar e resolver os problemas familiares. Hoje é feriado, relaxe e planeje sair com seu amor. C. 389 M. 451

– Você esta sob a forte influência de Mercúrio no seu signo, o que traz novas amizades, convites para negociar e resolver os problemas familiares. Hoje é feriado, relaxe e planeje sair com seu amor. C. 389 M. 451 Touro – O Sol, esta no seu signo proporcionando novas realizações na área financeira e profissional. A fase é do seu aniversário e o ideal é se programar para viagens. Dia especial com seu amor. Saúde excelente. C. 990 M. 1607

– O Sol, esta no seu signo proporcionando novas realizações na área financeira e profissional. A fase é do seu aniversário e o ideal é se programar para viagens. Dia especial com seu amor. Saúde excelente. C. 990 M. 1607 Gêmeos – O astral a partir de agora é de cuidados no trabalho, negócios e vida familiar. A presença do Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica há necessidade de ficar na rotina. Evite novos gastos. Amor com apoio. C. 427 M. 6059

– O astral a partir de agora é de cuidados no trabalho, negócios e vida familiar. A presença do Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica há necessidade de ficar na rotina. Evite novos gastos. Amor com apoio. C. 427 M. 6059 Câncer – Você passa por um bom período, e deve ter a colaboração do seu amor. Fase tranquila. Aceite convites para um almoço especial com a família. Boas energias. C. 205 M. 9482

– Você passa por um bom período, e deve ter a colaboração do seu amor. Fase tranquila. Aceite convites para um almoço especial com a família. Boas energias. C. 205 M. 9482 Leão – Um bom dia para sair da rotina, aceite convites de familiares e usufrua, desta fase feliz. Procure se desligar um pouco do trabalho. Disposição para ajudar parentes. Amor com objetivos e muita paixão. C. 041 M. 5870

– Um bom dia para sair da rotina, aceite convites de familiares e usufrua, desta fase feliz. Procure se desligar um pouco do trabalho. Disposição para ajudar parentes. Amor com objetivos e muita paixão. C. 041 M. 5870 Virgem – A fase atual é uma das melhores dos últimos meses. Realização de sonhos e ideais, incluindo a vida afetiva e familiar. Você terá todas as possibilidades que quiser nas finanças e no amor. Pode viajar. C. 312 M. 0243

– A fase atual é uma das melhores dos últimos meses. Realização de sonhos e ideais, incluindo a vida afetiva e familiar. Você terá todas as possibilidades que quiser nas finanças e no amor. Pode viajar. C. 312 M. 0243 Libra – Você estará convivendo com grandes mudanças em seu lar e distanciamento de alguns parentes. Preocupe-se mais com sua saúde e resolva o que incomoda. Tudo bem no amor. Evite viagens longas. C. 636 M. 2229

– Você estará convivendo com grandes mudanças em seu lar e distanciamento de alguns parentes. Preocupe-se mais com sua saúde e resolva o que incomoda. Tudo bem no amor. Evite viagens longas. C. 636 M. 2229 Escorpião – O astral é dos mais positivos com apoio da pessoa amada. Com facilidade irá resolver os problemas da família. As finanças tendem a se estabilizar. Saia para encontro de amigos. Amor por Touro. C. 194 M. 8715

– O astral é dos mais positivos com apoio da pessoa amada. Com facilidade irá resolver os problemas da família. As finanças tendem a se estabilizar. Saia para encontro de amigos. Amor por Touro. C. 194 M. 8715 Sagitário – O ideal hoje é tirar o feriado para relaxar e cuidar da saúde. Fique ao lado da família e conte com seu apoio. Novidades com relação a mudanças, viagens e acertos profissionais. Amor com carinhos. C. 778 M. 9364

– O ideal hoje é tirar o feriado para relaxar e cuidar da saúde. Fique ao lado da família e conte com seu apoio. Novidades com relação a mudanças, viagens e acertos profissionais. Amor com carinhos. C. 778 M. 9364 Capricórnio – Dia que convém cuidar mais da sua saúde. Não exija tanto da pessoa amada. Os assuntos domésticos irão trazer alegria. Bons momentos com nativos de Escorpião e Câncer. Evite a ansiedade. C. 560 M. 4987

– Dia que convém cuidar mais da sua saúde. Não exija tanto da pessoa amada. Os assuntos domésticos irão trazer alegria. Bons momentos com nativos de Escorpião e Câncer. Evite a ansiedade. C. 560 M. 4987 Aquário – O dia é de alerta, a Lua traz uma certa melancolia, evite criar problemas com a família. Na base da força e da pressão não resolverá nada. O ideal, é ficar na rotina, adie viagens e encontros afetivos. C. 329 M. 1598

– O dia é de alerta, a Lua traz uma certa melancolia, evite criar problemas com a família. Na base da força e da pressão não resolverá nada. O ideal, é ficar na rotina, adie viagens e encontros afetivos. C. 329 M. 1598 Peixes – Você passa bem o feriado e seu otimismo esta contagiante. Pode aceitar convites para sair para passeios, almoço com amigos, enfim aproveite. O amor esta num período de paixão e acertos. C. 851 M. 5032

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM