Horóscopo de hoje: segunda-feira (25.08.25)

Sendo o virginiano uma pessoa extremamente ordenada (a menos que haja outros fatores em sua carta astrológica), pode haver a tendência a ser demasiado exigente com a limpeza e a ordem doméstica; refreie seu senso crítico para não chegar a extremismos. A melhor maneira de conseguir se dar bem com alguém está justamente em aprender a relevar certos deslizes e não ser exigente demais.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias próprias e marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta de estar no comando, pois não teme as responsabilidades. É o amigo para todas as horas. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 11h09, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia de mudanças favoráveis nas finanças e no setor profissional. Conte com o apoio da família e espere solução de questão pendente. Cuide da saúde, faça um exame geral. Amor intenso. C. 801 M. 6240

Touro – Possibilidades de êxito no trabalho e finanças, que tendem a crescer. Receberá apoio para inovar na profissão. Conte com boa entrada de dinheiro e mudanças nos negócios. Tente na loteria. C. 582 M. 0514

Gêmeos – Fase para renovar seu lar, pode pensar em reforma, compra de imóveis, construção e mudança de residência. Energia para acertar as finanças. Vênus, traz amor e dinheiro. Vida a dois em fase de acertos. C. 665 M. 1178

Câncer – Período para renovar a vida familiar e afetiva. Vênus, fica até amanhã no seu signo, aproveite para viver o sucesso financeiro, familiar e até afetivo. Saúde perfeita. Pode negociar à vontade. C. 219 M. 3761

Leão – A Lua hoje traz mais tranquilidade em relação aos assuntos da família. Amanhã Vênus, passa a transitar no seu signo trazendo as chances que vem almejando no setor afetivo e financeiro. C. 490 M. 5032

Virgem – Você tem o Sol no seu signo indicando mudanças profissionais e familiar. Seu poder de observação mostrará o caminho a seguir. Hoje é dia de alerta até as 11h09, tenha paciência até esse horário. C. 052 M. 7496

Confira as previsão para outros signos

Libra – O período é um tanto complicado, o Sol está na sua desfavorável 12ª casa, não realize nenhum tipo de mudança no lar, no amor ou trabalho. Ainda terá que enfrentar seu alerta a partir das 11h09. Cuide-se. C. 397 M. 2652

Escorpião – Fase que deve usar sua inteligência e se desvencilhar dos problemas profissionais e familiares. Os seus projetos de trabalho estão em alta, e o sucesso vem fácil. Amor saúde e paz. C. 176 M. 4567

Sagitário – A semana começa com energia, organize, resolva, inicie e acerte o trabalho, negócios e vida familiar. Não permita que terceiros se misturem na sua vida profissional. Saúde boa. Amor feliz. C. 738 M. 7805

Capricórnio – Dia que terá colaboração especial da família, de sócios e colegas de trabalho. Pode contar com novas fontes de ganho, vá em busca do sucesso. Conte com Câncer e Touro. Saúde perfeita. Amor em paz. C. 924 M. 0985

Aquário – Os problemas da vida familiar podem ser solucionados, por isso não crie mais dificuldades. É aconselhável não atrair atritos com pessoas do trabalho. Vá devagar nos gastos. Adie viagens e mudanças no lar. C. 205 M. 9342

Peixes – Dia especial no setor comercial, pode pensar em ampliar os negócios e aceitar apoio de Câncer, Gêmeos e Leão. Procure se dedicar mais ao seu amor. Chances de acertos financeiros. Paz no seu lar. C. 046 M. 5120