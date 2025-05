Horóscopo de hoje: segunda-feira (26.05.25)

Gêmeos é um signo vivo e espontâneo, e o pai deste signo participa das aventuras dos filhos com entusiasmo e alegria, sempre disposto a adiantar suas tarefas de casa para poder brincar com as crianças. São em geral os organizadores de passeios e lugares agradáveis e pitorescos. Os geminianos valorizam acima de tudo a educação e absolutamente não podem viver sem a comunicação.

Quem nasceu hoje

Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 14h23, e a indicação é para manter a rotina durante este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos geminianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você tem a seu favor a presença de Vênus, no seu signo que contribui para equilibrar o setor financeiro e afetivo. Se depender dos astros está tudo certo. Trabalho, lar, saúde e amor. Não fale sem pensar. C. 617 M. 5781

O seu alerta só termina às 14h23, deixe as decisões financeiras e profissionais para quando estiver fora desse período. No amor, valorize o entendimento, Vênus seu planeta, ainda não o protege. C. 874 M. 1513

O Sol no seu signo proporciona tranquilidade e boas influências no setor financeiro e nos negócios. Seja mais atencioso no trabalho. Se prepare que a partir das 14h23, entrará no alerta. C. 591 M. 9336

Nesta fase você passa pelo inferno astral. Controle seus impulsos, não crie inimizades, principalmente no trabalho. Adie seus projetos, não corra riscos desnecessários. Fique fora de intrigas e fofocas. Amor em paz. C. 262 M. 3278

Dia que terá chances de levar seu trabalho e ter o sucesso que espera. Soluções favoráveis para o setor familiar, pode negociar com imóveis. Surpresas da pessoa amada, planeje mais a vida afetiva. Boa saúde. C. 156 M. 8920

Concretizações dos negócios e apoio no trabalho. Em alta viagens e acertos no amor. Boas condições financeiras. Pode sair para compras para o lar e de uso pessoal. C. 089 M. 7147

Horóscopo de hoje de outros signos

Libra – Você passa por uma boa fase com o Sol em Gêmeos. Dia que deve dar apoio aos colegas de trabalho e negócios. Seja diplomático com Câncer e Touro. No amor, o charme fala mais alto. Pode viajar. C. 440 M. 1262

Fase que esta mais sensível, por isso evite mudar o rumo do trabalho. Não inicie negócio em parceria. Em seu lar terá toda a colaboração que necessita. Amor com encantamento. C. 819 M. 2085

Período que pode investir nos seus negócios, mesmo que esteja envolvido em trabalhos particulares. O sucesso financeiro está ao seu alcance. No amor, deixe rolar seu poder de sedução. C. 956 M. 0437

O lance é ir em frente nos projetos de negócios, incluindo imóveis. O desejo de compartilhar a vida profissional deve trazer sucesso. Realização da maior parte dos seus projetos. Alto astral no amor. C. 239 M. 6801

Você estará envolvido com parentes e conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiros. Com empenho realizará seus projetos, até os domésticos. Sensualidade no amor. C. 308 M. 4659

O clima é bem forte em relação aos negócios e acertos no trabalho. Terá bons amigos, colaboradores e apoio integral da família. Algumas instabilidades com Gêmeos e Câncer. A paixão fala mais alto. C. 728 M. 5794

