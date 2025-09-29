Horóscopo de hoje: segunda-feira (29.09.25)

Libra é o signo dos relacionamentos pessoais, e isso pode significar rivalidade e disputa. Por isso, os librianos são especialmente atraídos por esportes onde enfrentam um adversário ou por aqueles em que jogam lado a lado como um parceiro. Tênis é a modalidade em que um libriano costuma brilhar, pois incorpora todas as qualidades deste signo, com dois jogadores avaliando um ao outro a cada lance.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os nativos de Capricórnio começam a semana no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Se puder deixe o trabalho como está, nada de mudanças ou inovações. Cuidado com o distanciamento com seu par afetivo.

Áries – A presença do Sol na sétima casa abre espaço para renovação dos negócios, parcerias, sociedades, recebimento de dinheiro e melhoria do trabalho. Terá oportunidade de resolver problemas afetivos. C. 615 M. 0483

Touro – Fase de grande energia para o trabalho, e novidades para quem tem seu negócio, acertar sociedade e oportunidades para realizar mudanças. Amor neutro. Cuide da saúde. C. 890 M. 9239

Gêmeos – O Sol no seu signo oposto fortalece as emoções e traz chances de iniciar mudanças na vida afetiva e familiar. Conte com as pessoas que trabalha ou negocia. Solução de pendências financeiras. C. 934 M. 1576

Câncer – Nesta fase não deve esperar para solucionar problemas domésticos. Positivo para compra, venda ou reforma da sua moradia. Trabalho com novo apoio. Amor com magnetismo. Não abuse na alimentação. C. 048 M. 5717

Leão – Você essa bem e vai continuar assim no trabalho, nos negócios e no seu lar. A fase é feliz, aproveite. Boas energias para quem estuda. A família procura colaborar. Forte intensidade no amor. C. 753 M. 2165

Virgem – O período traz renovações na estrutura profissional. Você sente e sabe que pode resolver os problemas que incomodam na vida familiar. Novos interesses profissionais. Comunicação fácil com seu amor. C. 567 M. 2941

Libra – Fase que você essa mais descontraído e procura a solução dos problemas profissionais e financeiros. Vá em frente e organize seus negócios. Apenas não passe dos limites nas exigências com o seu amor. C. 406 M. 3823

Escorpião – Nesta fase do ano astral, não deve esperar colaboração da sua família, dê mais atenção a pessoa amada. Procure se esforçar mais no setor de trabalho e negócios. Não crie inimigos. C. 113 M. 4798

Sagitário – A hora é de luta e grandes soluções no setor profissional. A família espera e conta com seu sucesso. As finanças tendem a crescer, pode pensar em abrir novos negócios. Vênus traz amor. Saúde ótima. C. 295 M. 7688

Capricórnio – O seu dia será no alerta e você pode enfrentar instabilidade doméstica, evite fazer exigências à sua família. Pode haver bloqueio na vida afetiva, relaxe e seja o melhor possível. Cuide dos joelhos. C. 920 M. 6052

Aquário – A fase atual é de descontração na vida profissional, conseguirá organizar os negócios e ganhar mais. Não dê chances para perder amizade com pessoas da família. Seja atencioso com todos. Amor romântico. C. 680 M. 1346