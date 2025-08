Horóscopo de hoje: sexta-feira (01.08.25)

Os escorpianos passam o dia no alerta e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie mudanças no trabalho e compras de uso pessoal. Não queira impor sua maneira de ser ao seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Não teme a competitividade, sabe que tem uma forte capacidade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

O leonino recebe sua força direta do Sol, que é o centro do nosso sistema planetário, este nativo é uma pessoa egocêntrica, autoritária e absorvente. Tem um brilho dourado em cada gesto. Mesmo que não tenha cultura nem importância social, maneja os amigos e os parentes de modo a fazer sempre o que ele quer. Ninguém convence um nativo de Leão a mudar de rumo ou de ponto de vista.

