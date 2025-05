Horóscopo de hoje: sexta-feira (02.05.25)

Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova ideia com firme atenção aos detalhes.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina nesta fase desfavorável. Procure adiar mudanças e inovações no trabalho. Finanças neutras. Não entre em confronto com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Mercúrio e Vênus trazem novas chances de sucesso profissional e financeiro. A sua vida pode mudar totalmente, os problemas desaparecem. Alegria com sócios ou superiores. Harmonia no amor. C. 570 M. 0613

Touro – Nesta fase precisará se esforçar um pouco mais para vencer os problemas profissionais. Seja otimista e organize seus gastos. Não se irrite com pequenas dificuldades. Boas energias na vida familiar. C. 875 M. 7482

Gêmeos – O Sol não o favorece e você precisará entender que o astral esta confuso. Procure ser prestativo no trabalho e no lar. Evite discussões com seu amor, você recebe carinhos. Cuide da saúde. C. 041 M. 5939

Câncer – O seu dia ainda será no alerta, evite fazer cobranças à família e muita paciência com seu amor. Adie novos gastos e espere que amanhã já estará tudo bem em todos os setores. Aja com cautela. C. 367 M. 8175

Leão – Fase tranquila na vida profissional. Ótimo para compras e novos negócios. Os astros aumentam seu charme e o amor vem com harmonia. Programe seu fim de semana que será no alerta. C. 523 M. 3052

Virgem – Um bom dia no trabalho e novas chances de negócios. Prepare-se para um período de grandes realizações. Positivo para compras, início de projetos e resolver assuntos da família. Amor com sedução. C. 154 M. 9590

Libra – Você estará voltado para assuntos e negócios da família, encontrará a solução para todas as questões pendentes. Forte atração com seu amor e novidades na convivência. Pode assumir compromisso. C. 988 M. 1760

Escorpião – Nesta fase terá todo o apoio que necessita em sua vida profissional. Terá chances de iniciar novos projetos de negócios e ampliar seus horizontes financeiros. Dê carinhos ao seu amor. C. 702 M. 4272

Sagitário – Fase que terá sucesso em tudo o que envolva seu trabalho, negócios, incluindo turismo e viagens. Aproveite e vá atrás dos seus interesses. A família o apoia. Valorize mais a presença do seu amor. C. 050 M. 2401

Capricórnio – As novidades em sua vida profissional estão chegando, pode colocar em prática novos negócios, trabalho e até pensar em parceria. Ótimo para formar uma equipe. Grandes mudanças no amor. C. 416 M. 6895

Aquário – Você sente as energias crescerem e sua vontade é abraçar o mundo. Possibilidade para aumentar seus ganhos e conquistar a tranquilidade. Ouse em termos financeiros. A família colabora. Cuidado com os invejosos. C. 627 M. 3348

Peixes – A influência dos astros na sua segunda casa pode fazer você mudar o rumo do trabalho e negócios. O ideal é ampliar para crescer, mas evite qualquer tipo de exagero. Seu dinamismo é total. Conquistas no amor. C. 339 M. 7027

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM