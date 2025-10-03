Horóscopo de hoje: sexta-feira (03.10.25)

O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou de outro. O libriano dá um anfitrião excelente e prestativo; sua casa será confortável e “bonita”. Os convidados serão saudados de maneira agradável, e acharão a atmosfera reanimadora e relaxante.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até o final do dia e a rotina deve comandar seus atos durante essa fase negativa. Cuidado com mudanças no trabalho. Evite a possessividade na vida a dois. Período desfavorável para viagens. Saúde neutra.

Áries – Dia de ganhos comerciais, aberturas para iniciar novos negócios, contar com sócios, superiores e familiares. O progresso está ativo, positivo para viagens e solução de problemas do seu lar. Amor bem exigente. C. 019 M. 4803

Touro – Fase de novidades na área profissional, conseguirá acertar a maior parte dos negócios. Sucesso para quem pretende iniciar parcerias, novo trabalho e se associar com Virgem e Sagitário. Amor com carinhos. C. 264 M. 1098

Gêmeos – Você terá um dia exigente em relação ao trabalho, portanto evite qualquer tipo de mudança e tenha paciência. A família apoia sua determinação em acertar os problemas. Carinhos do seu amor. Boa saúde. C. 847 M. 5271

Câncer – Período positivo para resolver os negócios domésticos, inclusive sair para compras. Proteção total na área de trabalho, que volta a trazer equilíbrio até nas finanças. Seu amor transmite paixão e acertos. C. 309 M. 6326

Leão – A influência do Sol na sua terceira casa ajuda inovar seus negócios e abre frentes para organizar o trabalho. Coragem e energia para lutar por uma posição melhor na profissão. Vênus traz amor. C. 173 M. 7530

Virgem – Você tem a presença de Vênus no seu signo. Haverá disposição para o trabalho, negócios, viagens e solução de problemas domésticos. Suas ideias serão aprovadas. Você vive um grande amor. C. 484 M. 2595

Libra – Fase que você tem o Sol no seu signo, e os problemas profissionais e financeiros começam a ser resolvidos. A vida afetiva pede um pouco de atenção, procure entender melhor seu amor, evite os ciúmes. C. 952 M. 8614

Escorpião – A influência negativa dos astros no seu inferno astral indica a necessidade de evitar discussões, novos gastos, mudanças nos negócios e trabalho. Faça sua parte com equilíbrio. Cuide da saúde. C. 598 M. 0943

Sagitário – Dia que terá apoio que busca na área profissional, você conseguirá resolver os problemas financeiros e tem apoio às inovações. Maior descontração com a família. O amor vem com participação. C. 767 M. 9234

Capricórnio – Período que estará mais descontraído e com vontade de realizar mudanças em seu lar. Vem colaboração no trabalho e melhoram as condições financeiras. A Lua traz equilíbrio na vida afetiva. C. 831 M. 6450

Aquário – Você passa pelo alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 23h08. O ideal é ficar na rotina, adie compras, viagens, decisões no lar e início de negócios. A família estará exigente. Mau humor no setor afetivo. C. 674 M. 1762