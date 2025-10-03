Horóscopo de hoje: sexta-feira (03.10.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo.
•
O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou de outro. O libriano dá um anfitrião excelente e prestativo; sua casa será confortável e “bonita”. Os convidados serão saudados de maneira agradável, e acharão a atmosfera reanimadora e relaxante.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.
Alerta
Os aquarianos ficam no alerta até o final do dia e a rotina deve comandar seus atos durante essa fase negativa. Cuidado com mudanças no trabalho. Evite a possessividade na vida a dois. Período desfavorável para viagens. Saúde neutra.
- Áries – Dia de ganhos comerciais, aberturas para iniciar novos negócios, contar com sócios, superiores e familiares. O progresso está ativo, positivo para viagens e solução de problemas do seu lar. Amor bem exigente. C. 019 M. 4803
- Touro – Fase de novidades na área profissional, conseguirá acertar a maior parte dos negócios. Sucesso para quem pretende iniciar parcerias, novo trabalho e se associar com Virgem e Sagitário. Amor com carinhos. C. 264 M. 1098
- Gêmeos – Você terá um dia exigente em relação ao trabalho, portanto evite qualquer tipo de mudança e tenha paciência. A família apoia sua determinação em acertar os problemas. Carinhos do seu amor. Boa saúde. C. 847 M. 5271
- Câncer – Período positivo para resolver os negócios domésticos, inclusive sair para compras. Proteção total na área de trabalho, que volta a trazer equilíbrio até nas finanças. Seu amor transmite paixão e acertos. C. 309 M. 6326
- Leão – A influência do Sol na sua terceira casa ajuda inovar seus negócios e abre frentes para organizar o trabalho. Coragem e energia para lutar por uma posição melhor na profissão. Vênus traz amor. C. 173 M. 7530
- Virgem – Você tem a presença de Vênus no seu signo. Haverá disposição para o trabalho, negócios, viagens e solução de problemas domésticos. Suas ideias serão aprovadas. Você vive um grande amor. C. 484 M. 2595
- Libra – Fase que você tem o Sol no seu signo, e os problemas profissionais e financeiros começam a ser resolvidos. A vida afetiva pede um pouco de atenção, procure entender melhor seu amor, evite os ciúmes. C. 952 M. 8614
- Escorpião – A influência negativa dos astros no seu inferno astral indica a necessidade de evitar discussões, novos gastos, mudanças nos negócios e trabalho. Faça sua parte com equilíbrio. Cuide da saúde. C. 598 M. 0943
- Sagitário – Dia que terá apoio que busca na área profissional, você conseguirá resolver os problemas financeiros e tem apoio às inovações. Maior descontração com a família. O amor vem com participação. C. 767 M. 9234
- Capricórnio – Período que estará mais descontraído e com vontade de realizar mudanças em seu lar. Vem colaboração no trabalho e melhoram as condições financeiras. A Lua traz equilíbrio na vida afetiva. C. 831 M. 6450
- Aquário – Você passa pelo alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 23h08. O ideal é ficar na rotina, adie compras, viagens, decisões no lar e início de negócios. A família estará exigente. Mau humor no setor afetivo. C. 674 M. 1762
- Peixes – O dia será bem tranquilo com a família, todos colaboram, inclusive no setor financeiro. Agitação no trabalho, dê atenção para quem está ao seu lado. Amor com sensualidade. Você entrará no alerta às 23h08. C. 328 M. 4187
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM