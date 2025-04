Horóscopo de hoje: sexta-feira (04.04.25)

O arianos buscam no humor uma forma de chamar a atenção socialmente ou no trabalho. Com seu natural inclinação para a liderança não raro se veem na posição de motivar os mais “lentos”. Uma apresentação de negócios divertida e aparentemente despreocupada, por exemplo, pode proporcionar melhores resultados que algo sério. E já que progridem ao obter resultado, o senso de humor é um talento que se desenvolverá se for cultivado.

Quem nasceu hoje

Seu espírito é imaginativo, estudioso, calmo, afável e inclinado às artes e ciências. É um empreendedor, o que fará abrir seu próprio caminho. O setor afetivo trará total satisfação. Independente, carismático e companheiro fiel.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Não entre disputas ou poderá ter perdas financeiras. No amor, o ciúmes pode trazer discussões. Saúde neutra.

Áries – Fase que você precisará do apoio das pessoas com quem trabalha ou negocia. Mercúrio e Vênus estão na sua casa 12, por isso não espere soluções mágicas para os seus problemas. Amor neutro. C. 960 M. 3384

Touro – O Sol não favorece novas ações, mas você conseguirá lidar com os negócios e finanças, com saldo será positivo no final. Não marque novos compromissos. Logo terá boas surpresas no lar e amor. C. 120 M. 2441

Gêmeos – Você saiu do alerta e, tem um bom dia no trabalho e na vida familiar. Fase positiva para buscar parceria nos negócios. Arrisque-se mais e conte com o sucesso. Amor em paz. Energia de sobra. C. 672 M. 8213

Câncer – O dia é de alerta e os acontecimentos no trabalho e negócios devem trazer preocupações. Reflita melhor antes de tomar decisões. Evite viagens, compras e mudanças nas finanças. Amor complicado. C. 253 M. 0791

Leão – Bom dia para acertos profissionais, viagens e início de um novo trabalho. O momento é oportuno para fazer negócios. Saúde perfeita. O seu amor precisa de mais carinhos. Dê apoio à sua família. C. 785 M. 6958

Virgem – Você sente que esta na hora de realizar mudanças no seu trabalho. Não se acomode e não tenha receio de errar. Muitas chances de ganhos e começo de um novo negócio. Amor com paixão. C. 519 M. 7135

Libra – Os problemas profissionais começam a ser solucionados e você pode até receber uma proposta interessante para acertar e ganhar mais. Novas tarefas no seu lar. Amor irresistível. Saúde ótima. C. 902 M. 3720

Escorpião – O dia é animado com chances de bons negócios. A sorte pode chegar sem avisar. Favorável iniciar mudanças no lar e esperar apoio de Capricórnio e Peixes. Aceite convites do seu amor. C. 851 M. 4573

Sagitário – Período que você sente que o trabalho está crescendo e os negócios caminham para o sucesso. Pode contar com a pessoa amada e familiares de Gêmeos e Peixes. Boas notícias sobre suas finanças. C. 426 M. 9089

Capricórnio – A influência atual do Sol na sua sexta casa pede que não passe dos limites nas exigências com a família. Faça novos contatos com amigos e pense em negociar. Amor com carinhos. C. 248 M. 1160

Aquário – Fase de solução da maior parte dos seus problemas domésticos, além de poder contar com apoio da família. A sorte ronda e faz barulho para que saia em busca dos seus ideais. Amor e paz no coração. C. 130 M. 8646

Peixes – Fase que não deve desperdiçar seus projetos e, sim ir em busca do sucesso. Ideias inovadoras, seu brilho todo especial abre caminhos para o trabalho, estudos, viagens e decisões afetivas. C. 099 M. 2807

