Horóscopo de hoje: sexta-feira (04.07.25)

As mulheres cancerianas são dotadas de elevada sensibilidade, instinto maternal excepcionalmente desenvolvido, índole carinhosa, meiga e protetora. Amam o lar, o cônjuge e os filhos e costumam centralizar toda sua vida neste setor. Câncer determina, naqueles que nascem sob sua influência, um intenso psiquismo e grandes capacidades mediúnicas de clarividência, premonição e intuição.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os nativos de Escorpião acordam no alerta, e a indicação é de rotina. Não ultrapasse etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para não sufocar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Você receberá apoio das pessoas com as quais trabalha. Sucesso com Gêmeos e Aquário. Reconciliação importante com parentes. Entrada extra de dinheiro. Descontração no amor. Saúde com proteção. C. 650 M. 8289

Touro – A fase indica sucesso nos negócios, e quem é funcionário terá o reconhecimento. Vênus transitará a partir de amanhã na sua segunda casa, trazendo o equilíbrio financeiro esperado. Amor suave. C. 923 M. 1449

Gêmeos – A influência de Vênus a partir de amanhã será alavanca propulsora para o seu equilíbrio financeiro e profissional. Solte-se mais e aproveite sua vida afetiva. Entrada de dinheiro. Saúde ótima. C. 471 M. 0694

Câncer – O período atual do Sol e Júpiter, no seu signo é sinal de felicidade no lar, trabalho e com a saúde. Mas, se prepare amanhã Vênus, vai estar na sua desfavorável 12ª casa. Se cuide e tenha paciência com todos. C. 036 M. 9852

Leão – Você já sentiu que nem tudo está acontecendo como espera. O Sol não o favorece, mas Mercúrio o planeta da comunicação no seu signo ajuda a reverter a situação no lar e trabalho. Amor com ciúme. C. 287 M. 7605

Virgem – Dia que pode negociar com nativos de Aquário e Touro. Marte no seu signo traz novidades no trabalho. Grande força de vontade e apoio de amigos, sócios e familiares em sua vida financeira. Paz com seu amor. C. 515 M. 6327

Libra – Você está livre do alerta, a Lua equilibra suas emoções. Colabore com familiares que estão em situação difícil. O trabalho promete surpresas e aberturas para negociações. Seu amor precisa de carinhos. C. 328 M. 2073

Escorpião – O seu dia será no alerta, poderá enfrentar questões difíceis na área familiar. Relaxe e lembre-se que o ideal nesta fase é a rotina e boas emoções. Cuide da saúde. A pessoa amada pede mais atenção. C. 145 M. 5161

Sagitário – A fase é de mudanças na estrutura familiar. Você já sentiu que precisa de muita determinação para encontrar o caminho que o levará ao sucesso. Evite os momentos de indecisão. Amor com paixão. C. 409 M. 3978

Capricórnio – Você está voltado para suas próprias necessidades profissionais e financeiras. Dê atenção ao setor afetivo, que esta devagar. Evite mal entendido em família. Conte com Câncer e Áries. C. 896 M. 4144

Aquário – Período especial nos negócios, na vida familiar e até mudanças profissionais. Terá o apoio que busca para novos compromissos financeiros. Aceite ajuda de Gêmeos e Virgem. Amor sensível. C. 765 M. 9534

Peixes – A presença do Sol e Júpiter na sua positiva quinta casa favorece em especial a vida financeira e afetiva. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas da convivência amorosa e familiar. C. 501 M. 8716

