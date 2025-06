Horóscopo de hoje: sexta-feira (06.06.25)

Os geminianos possuem uma grande versatilidade, que é ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. Por um lado, são como camaleão, adaptando-se facilmente às novas condições de trabalho, o que lhes possibilita exercitar com frequência seu talento em objetivos preestabelecidos.

Quem nasceu hoje

Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e está sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Libra ainda passam dia no alerta até, e os astros recomendam rotina enquanto durar este período negativo. Adie negociações, mudanças profissionais e empréstimos financeiros. Não se irrite com pequenos obstáculos no amor.

Áries – A sua estrela brilha nas finanças, pode sair para compras e viagens. Suas ideias devem abrir novas portas na profissão. Ótimo relacionamento com sócios ou superiores. Demonstre o que sente ao seu amor. C. 891 M. 7439

Touro – Você tem a seu favor uma fase de sucesso, comece a se preparar para ganhar mais. A partir de amanhã Vênus seu planeta influenciará seu signo. É a hora de resolver os problemas profissionais e afetivos. C. 053 M. 2586

Gêmeos – O atual período ainda é positivo. Mas, se prepare amanhã Vênus passa a transitar na sua 12ª casa e os problemas financeiros e afetivos podem aparecer. Controle seu humor e ansiedade. C. 415 M. 0904

Câncer – Nesta fase evite qualquer tipo de mudança no setor de trabalho, negócios e na vida familiar. Use a intuição para afastar os problemas em relação aos gastos e vida afetiva. Sem estresse. C. 742 M. 1127

Leão – Dia que pode sair para negociar, acertar o trabalho e contar com apoio nos projetos domésticos. O clima é perfeito para renovar a vida profissional. O amor vem com muita animação, está mais sensual. C. 524 M. 8260

Virgem – A Lua no seu signo traz um clima tranquilo no lar e até no trabalho. A sua energia está em alta e com mil ideias para os negócios domésticos. Positivo para compras e visitas a parentes. Amor participativo. C. 136 M. 9391

Libra – O seu dia será no alerta, equilibre as emoções e segura o mau humor, fuja de atritos. Pode enfrentar problemas familiares. Adie viagens, compras e até encontros na área afetiva. C. 417 M. 0448

Escorpião – A fase atual é de mudanças positivas nos negócios, trabalho aumentando as chances de ganho. Suas expectativas podem estar acima da realidade. Amor em alto astral. Seu alerta inicia às 23h24. C. 183 M. 3074

Sagitário – Um bom dia em sua vida familiar, pode sair para compras domésticas. Se sentirá feliz e realizado. Oportunidades nas finanças, com novas possibilidades de trabalho. Amor iluminado. C. 267 M. 1651

Capricórnio – Fase de boas mudanças na profissão. Pode contar com apoio de pessoas influentes. Ótimo para viagens, compras e decisões na área afetiva. Trabalhe com garra e, conte com o progresso. C. 330 M. 4715

Aquário – O seu astral vai brilhar intensamente no setor doméstico. Tenha cuidado com pessoas invejosas, evite comentar sobre seus projetos. Bom astral nas finanças. A paixão chega ao seu coração. C. 272 M. 5864

Peixes – Você terá maior habilidade para solucionar problemas da família. Explore seu poder de sedução e faça a festa com seu amor. Positivo para compras, viagens curtas e sair da rotina. C. 607 M. 4529

