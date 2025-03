Horóscopo de hoje: sexta-feira (07.03.25)

Peixes é o signo das pessoas sensíveis e sonhadoras. São impressionáveis, não são determinadas e positivas, mas são persistentes, persuasivas e emotivas. Quando a inquietação acontece, se tornam tristes e desesperadas, falta a coragem para enfrentar a realidade da vida. Com frequência entram em depressão e se casam com facilidade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com personalidade marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta de estar no comando, pois não teme as responsabilidades desse ato. É o amigo para todas as horas. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 13h30, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Procure ter paciência com seu par afetivo e família. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Câncer no trabalho e vida pessoal.

Áries – A fase é de instabilidade em suas decisões profissionais. Procure ser determinado e não inicie novos negócios. Evite viagens. Não discuta com Gêmeos e Câncer. Amor com sedução. C. 397 M. 1033

Touro – Dia de melhora nos negócios e até surpresas financeiras. Você sente que pode assumir novos projetos e ter apoio nos seus projetos. Compreensão da família. Finanças ótimas. Amor com ciúmes. C. 701 M. 5242

Gêmeos – Você ainda acorda no alerta e, o ideal é deixar as decisões de negócios para o período da tarde. A Lua passa a transitar no seu signo somente a partir das 13h30. Não viaje. Satisfação com a pessoa amada. C. 486 M. 9518

Câncer – A parte da manhã será bem equilibrada, planeje seu alerta que terá início às 13h30. Saúde firme. A indicação é para evitar novos gastos. Não mude o seu humor. Companheirismo do seu amor. C. 119 M. 2761

Leão – As finanças e o trabalho estão bem-posicionados, pode planejar mudanças em sua área profissional. Carinhos da família. Pode sair para compras para o seu lar. Cuide da saúde. Amor com sintonia. C. 565 M. 7176

Virgem – Um bom dia, projetos ligados a sociedade comercial trarão os lucros desejados. Novas oportunidade para solucionar problemas da sua família. A pessoa amada traz paixão. Finanças protegidas. C. 952 M. 3496

Libra – Você sente que poderá lidar com mudanças em sua vida familiar. Não crie problema com Gêmeos e Virgem. Bom convívio com seu amor. O setor financeiro está em ascensão. Chances de novos negócios. C. 297 M. 8654

Escorpião – A fase é de renovação no trabalho. Positivo para planejar e executar novos empreendimentos. Aceite a colaboração das pessoas a sua volta. Evite indecisões na vida afetiva. Pode tentar em jogos. C. 105 M. 6342

Sagitário – Período par solucionar os problemas de dinheiro da vida familiar. Renovação em seus negócios e boas mudanças financeiras. Dê mais apoio ao seu amor. Cuide da ansiedade. C. 740 M. 5124

Capricórnio – Você passa por uma fase que deve resolver os problemas da família, incluído seu amor. Evite a teimosia e novos gastos. Excelente para planejar sociedade comercial. Adie viagens. Cuide da saúde. C. 624 M. 3989

Aquário – Nesta fase o sucesso vai depender de você nos negócios, trabalho e assuntos de mudanças domésticas. Saiba aproveitar e organize as finanças. A pessoa amada transmite muita paz. Tente na loteria. C. 434 M. 9805

Peixes – Período que terá novas oportunidades para ganhar dinheiro, resolver problemas no trabalho e esperar por surpresas nos negócios. Você é um privilegiado do zodíaco. Amor, compreensão e paz. C. 276 M. 1567

