Horóscopo de hoje: sexta-feira (08.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
Os leoninos são dotados de criatividade, sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.
Quem nasceu hoje
Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Está sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.
Alerta
Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.
- Áries – Fase que conseguirá solucionar as dificuldades que vem enfrentando. Evite falar sem pensar ou ser pessimista. Dia de sucesso profissional e equilíbrio nos negócios. Marte traz saúde e amor. C. 840 M. 0185
- Touro – Dia de tranquilo no seu lar, a família está pronta a colaborar. Positivo para viagens, compras e solução de negócios imobiliários. Hora certa para viver bem com seu amor. Cuide da saúde. C. 578 M. 1409
- Gêmeos – Neste período você deve compreender as mudanças que precisa realizar nos negócios e aceitar apoio da família. Vênus traz um bom relacionamento no trabalho, melhora as finanças e o amor. C. 724 M. 2890
- Câncer – Hora certa para resolver os assuntos da vida familiar. Terá todo o apoio que necessita para organizar seu trabalho, e abrir novas frentes de negociações. Boa convivência no amor. Dia especial com sócios. C. 306 M. 9948
- Leão – O sucesso e a tranquilidade no setor financeiro dependerão do seu equilíbrio nos gastos. Esta fase pede cautela com as mudanças profissionais. Evite novos compromissos com sócios. Amor neutro. C. 039 M. 8053
- Virgem – Você sabe que este período é chamado de inferno astral, mas logo conseguirá resolver os problemas da área profissional e tudo pode virar paraíso. Tenha paciência, evite críticas. Dê apoio à família e seu amor. C. 958 M. 7026
Confira as previsão para outros signos
- Libra – A influência de Marte, no seu signo traz chances de acertar as finanças e abrir caminhos na área de negócios. Conte com Gêmeos e Áries. Aproveite para dialogar com a família e dar apoio a seu amor. C. 296 M. 6284
- Escorpião – O seu astral esta ótimo e a fase é ideal para apresentar suas ideias e lutar pela posição de destaque que sempre desejou. Suas relações de amizades estarão em alta. Saúde com energia. C. 415 M. 5332
- Sagitário – Um bom dia na vida familiar e no setor profissional. Conseguirá organizar seus negócios e gastos. Apoio de sócios ou superiores. Sucesso financeiro que começa acontecer. Dê apoio ao seu amor. C. 681 M. 3617
- Capricórnio – A Lua está no seu signo ajudando a resolver alguns dos problemas que traziam apreensão. Criatividade e boas ideias. Seu amor precisa de carinhos e atenção. Saia para negociar. Boa saúde. C. 361 M. 0727
- Aquário – Você esta passando pelo alerta e deve se recolher, isto é fique na rotina e não faça novos gastos. Não crie problemas com a família, o ideal é ser mais compreensivo. Amor difícil. Cuide da saúde. C. 895 M. 9671
- Peixes – Dia que terá facilidade para acertar o trabalho, compras e dar apoio à sua família. Você passa bem e, tem chances de novos negócios. A pessoa amada transmite carinhos e paixão. Finanças em alta. C. 714 M. 2562
