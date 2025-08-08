Horóscopo de hoje: sexta-feira (08.08.25)

Os leoninos são dotados de criatividade, sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Está sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – Fase que conseguirá solucionar as dificuldades que vem enfrentando. Evite falar sem pensar ou ser pessimista. Dia de sucesso profissional e equilíbrio nos negócios. Marte traz saúde e amor. C. 840 M. 0185

Touro – Dia de tranquilo no seu lar, a família está pronta a colaborar. Positivo para viagens, compras e solução de negócios imobiliários. Hora certa para viver bem com seu amor. Cuide da saúde. C. 578 M. 1409

Gêmeos – Neste período você deve compreender as mudanças que precisa realizar nos negócios e aceitar apoio da família. Vênus traz um bom relacionamento no trabalho, melhora as finanças e o amor. C. 724 M. 2890

Câncer – Hora certa para resolver os assuntos da vida familiar. Terá todo o apoio que necessita para organizar seu trabalho, e abrir novas frentes de negociações. Boa convivência no amor. Dia especial com sócios. C. 306 M. 9948

Leão – O sucesso e a tranquilidade no setor financeiro dependerão do seu equilíbrio nos gastos. Esta fase pede cautela com as mudanças profissionais. Evite novos compromissos com sócios. Amor neutro. C. 039 M. 8053

Virgem – Você sabe que este período é chamado de inferno astral, mas logo conseguirá resolver os problemas da área profissional e tudo pode virar paraíso. Tenha paciência, evite críticas. Dê apoio à família e seu amor. C. 958 M. 7026

