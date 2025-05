Horóscopo de hoje: sexta-feira (09.05.25)

O comportamento dos taurinos pode parecer inflexível e egoísta, pois eles seguem seus objetivos sem se preocuparem com as necessidades dos demais, com as mudanças das circunstâncias ou com o que acontece a sua volta. Mas é isso que lhes permite continuar alegremente na sua organizada rotina diária.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Não é apegado as coisas matérias, pois tem vocação para ajudar os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Alerta

Os nativos de Libra passam o dia no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho e vida pessoal. Não entre em discussões com seu par afetivo. Finanças neutras, gastos somente de primeira necessidade. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase que deve colocar seus planos financeiros em ação. Compra, venda de imóveis e parcerias comerciais. Contato com parentes podem colaborar com seus negócios. Não abuse na alimentação. Amor dedicado. C. 563 M. 2635

Touro – Você deve se programar para acertar os problemas no lar, seja prestativo. Evite exageros nos gastos, espere mais uns dias para novos negócios. Conte com Escorpião e Peixes. Amor com surpresas. C. 452 M. 5224

Gêmeos – A fase atual pede atenção com sua vida doméstica, não espere compreensão de ninguém, pelo contrário seja mais prestativo com a família. Adie novos negócios. Amor com altos e baixos. C. 085 M. 1018

Câncer – Bom período para colocar seus planos em ação. Pode esperar ajuda e colaboração. No trabalho você vê o sucesso acontecer, apoio, dinheiro e novos caminhos se abrindo. Amor ativo e feliz. Saia para negociar. C. 621 M. 3582

Leão – Dia que haverá ajuda espontânea dos envolvidos em seus negócios e trabalho. Popularidade em alta. Sorte até em jogos e loteria. Procure organizar a vida doméstica. Amor com muita paixão. C. 394 M. 4159

Virgem – A Lua está no seu signo e, com isso você terá um bom-dia, chances de obter maior prestígio. Solução dos negócios emperrados. Grande energia no trabalho, mas cuidado com os gastos. Amor em alto astral. C. 273 M. 0705

Libra – Você passa o dia no alerta e deve organiza melhor seu trabalho e setor financeiro. Desfavorável para compras, viagens e início de negócios. Dê apoio à Sagitário e Gêmeos. A pessoa amada esta arredia. C. 745 M. 6364

Escorpião – A presença de Vênus e Mercúrio na sua sexta casa astral abre espaço para receber apoio e incentivo nos negócios e mudanças no trabalho. Organize melhor suas coisas no lar. Amor possessivo. C. 936 M. 4194

Sagitário – Sua capacidade de liderar esta em alta, conseguirá resolver a maior parte dos problemas do trabalho. Sucesso nas associações comerciais e afetivas. Bons contatos à vista, vem mudanças em sua vida. C. 802 M. 9684

Capricórnio – O seu relacionamento familiar tem tudo para atravessar o dia em clima de cordialidade. Algumas mudanças em seu lar, todas positivas. Pense em melhorar a decoração. Amor em dose dupla. Pode viajar. C. 102 M. 8870

Aquário – Nesta fase deve melhorar a sua organização familiar e usufruir de uma grande tranquilidade. Às finanças tendem a encontrar o equilíbrio. Aproveite com viagens, compras e mudanças na vida afetiva. C. 650 M. 3471

Peixes – A influência astral traz para você novos planos de negócios e projetos interessantes envolvendo a família. Evite a depressão no trabalho. Conte com Virgem. Amor suave e completo. C. 312 M. 7943

