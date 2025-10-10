Horóscopo de hoje: sexta-feira (10.10.25)

Muitos librianos se casam muito jovens, no entusiasmo da paixão, e depois vivem para lamentar isso, pois preferem seguir num relacionamento infeliz a enfrentar a vida sozinhos outra vez. A personalidade é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância. Dada a sua natureza sociável, este signo simplesmente não consegue viver sozinho.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. Nunca deixa uma oportunidade passar em branco. A família e amigos exercem grande influência neste nativo. Interessado, empreendedor e acessível.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta. Deixe as negociações, compras ou mudanças para uma fase positiva. Cuidado com gastos fora do orçamento. Viagens desfavorecidas. Não force a barra com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – Marte seu planeta, na oitava casa indica a possibilidades de resolver assunto jurídico e financeiro com sucesso. Espere pelo melhor. Conte com a família. Amor protetor. C. 643 M. 0305

Touro – Você tem a influência de Vênus, na sua quinta casa astral, o que traz a facilidade de negociar, resolver assuntos pendentes e usufruir de uma boa situação financeira. Apoio do seu amor. Lar feliz. C. 807 M. 9131

Gêmeos – O dia será no alerta, a Lua trará dificuldades de se comunicar com pessoas do trabalho ou negócios. Evite ser exigente e não aponte os defeitos dos outros. Amor com ciúmes. Procure compreender sua família. C. 190 M. 8472

Câncer – A fase traz chances de solucionar os problemas da área doméstica e contar com o apoio da família. Vá mais rápido na solução do que interessa. O Sol na sua positiva quarta casa indica amor e paz. C. 579 M. 2750

Leão – Período propício para organizar seus negócios e contar com equilíbrio financeiro. Positivo para iniciar trabalhos e esperar pela tranquilidade. Amor fluindo. Organismo com novas energias. C. 442 M. 1539

Virgem – O Sol transita pela sua segunda casa, chegou a hora de resolver assuntos complicados do trabalho. Habilidade e intuição não devem faltar para acerta os problemas da família. Amor suave. Saúde ótima. C. 264 M. 3219

Libra – Você começa a sentir que conseguirá resolver os problemas financeiros e, que em pouco tempo pode realizar mudanças em seu lar. Dê apoio a Sagitário e Peixes. O amor ainda está neutro, seja equilibrado. C. 368 M. 4820

Escorpião – Mercúrio o planeta da comunicação está no seu signo, e você conseguirá passar suas ideias e conquistar novos amigos. Espere pelo sucesso. Concentre-se nos assuntos profissionais e aceite apoio. C. 715 M. 6532

Sagitário – Fase que pode aceitar colaboração nos assuntos de trabalho. Seu otimismo trará condições de conquistar a estabilidade financeira. A família ainda precisa de mais atenção. Bons resultados no amor. C. 936 M. 7045

Capricórnio – Um bom dia para negociar imóveis, carros e pensar numa parceria comercial. Apoio da família. Procure ser mais participativo na vida do seu amor. Boa saúde. Chances de compras e visitas. C. 093 M. 5712

Aquário – Você passa por um bom período para viagens, compras, início de negócios, acertos profissionais e familiares. Saúde ótima. É hora de ir em buscas de suas conquistas. C. 651 M. 1286