Horóscopo de hoje: sexta-feira (11.04.25)

Devido á intensa criatividade o ariano, às vezes não conseguirá concluir o que inicia, pois se aborrece com as longas tarefas. Deve fazer alguma coisa nova quando a monotonia o abater. Procure descobrir algum ângulo novo ou alguma ideia prática que poderá facilitar o seu trabalho. Toda vez que se sentir entediado lembre-se que não é o serviço que faz e sim o excesso de criatividade que possui dentro de si.

Quem nasceu hoje

Não será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e os astros aconselham moderação no ambiente trabalho. Evite impor suas vontades as pessoas à sua volta. Não queira resolver os problemas com imposições. Controle os gastos. Amor com ciúmes.

Áries – A fase atual é neutra, apesar do Sol transitar no seu signo. Espere até o dia 17 quando Mercúrio, volta a trazer bons fluídos. Seja realista e se concentre no que conquistou. Logo vem o sucesso. Paz e o amor. C. 929 M. 6757

Touro – Período que você deve unir o útil ao agradável no trabalho e negócios. Não entre em discussões e nem espere colaboração, pelo contrário ajude a todos com carinho. Compreensão do seu amor. C. 293 M. 9184

Gêmeos – Você está pronto para resolver os problemas da família, pode inclusive sair para compras. Apoio no trabalho e chances de crescimento financeiro. Use sua intuição na vida a dois, paixão total. C. 314 M. 0462

Câncer – Haverá bom movimento no trabalho. Os lucros chegarão fácil em suas mãos. Grande alegria com a vida familiar. Solução de problemas financeiros. Positivo para compras, viagens e estar com seu amor. C. 168 M. 7570

Leão – Dia especial no setor profissional. Apague as mágoas do passado e viva intensamente com todos, incluindo com quem trabalha. No lar, haverá tranquilidade financeira. Amor com intensidade. C. 607 M. 3025

Virgem – A Lua esta no seu signo, aproveite os contatos sociais e profissionais. O momento abre espaço para acertos de negócios, incluindo os imobiliários. Transmita boas energias. Amor com muita paixão. C. 853 M. 4297

Libra – Você está no alerta, a Lua transita na sua desfavorável 12ª casa. Fique atento com falsas promessas no trabalho e negócios. A saúde precisa de cuidados, tome bastante água. Evite compras e viagens. C. 770 M. 1607

Escorpião – A sua autoconfiança vai favorecer os negócios, trabalho e amizades. Pode aceitar apoio da família em novos projetos financeiros. Positivo para viagens, compras e para acertar os problemas afetivos. C. 043 M. 5932

Sagitário – Nesta fase você não tem do que se queixar. Conseguirá acertar seu trabalho, ganhar mais e concluir a maior parte dos negócios. Aproveite a maré de sorte em jogos. Amor expressivo. C. 426 M. 9058

Capricórnio – Você tem um bom dia, encontrará a solução para os problemas domésticos. Os negócios, trabalho, compras e até viagens estão em alto astral. Esta na hora de buscar entendimento com seu amor. C. 263 M. 1390

Aquário – Coloque mais ação em sua vida familiar, use sua força de vontade para resolver pequenos impasses. Conseguirá mudar tudo para melhor. Mercúrio e Vênus na sua casa financeira o favorece. C. 382 M. 8741

Peixes – A sua ambição esta em destaque, que tal aproveitar para melhorar seu trabalho e ganhos. Você esta mais ousado e dinâmico e conseguirá administrar com sucesso a vida familiar e afetiva. Conte com Virgem. C. 537 M. 2813

