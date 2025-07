Horóscopo de hoje: sexta-feira (11.07.25)

O canceriano é do tipo romântico, protetor, gosta de expressar amor adivinhando, cuidando, agasalhando, apoiando. De uma fidelidade fora de moda, obstinada mesma, tem um lema: tudo pela família. Mas quando consegue se libertar dos tabus e do passado, o canceriano é de uma independência incrível. Ama livremente e com uma criatividade inesperada.

Quem nasceu hoje

Está sempre em evidência, é uma pessoa que nasceu para brilhar. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. A sua energia inesgotável. É decidido, companheiro e talentoso.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 14h22, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Após esse horário, os cuidados serão dos nativos de Aquário no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

Áries – A passagem de Vênus pela sua terceira casa astral amplia os negócios e traz apoio da família no setor financeiro. Aproveite bem sua energia e saia para compras pessoais. Você está mais simpático com seu amor. C. 493 M. 1740

Touro – Fase de novos negócios, de amigos e de ajudar quem precisa. Mudanças na estrutura profissional trará o sucesso. Positivo para viagens, compras e início de acertos financeiros. Decisões afetivas. C. 731 M. 0672

Gêmeos – Dia que deve aproveitar a sorte no setor profissional, vem novidades financeiras e estabilidade nos negócios. Mudança nos rumos da vida afetiva, acertos de antigos problemas e muito amor. C. 968 M. 7214

Câncer – O Sol proporciona abertura para novos compromissos profissionais e financeiros. Mas, vá com calma e não se apresse. Evite se aborrecer com Capricórnio. Dê apoio emocional à família. Amor neutro. C. 670 M. 4192

Leão – Nesta fase não deve abusar das suas amizades no trabalho. Não deixe a irritação tomar conta dos assuntos da família. Mercúrio dá a tranquilidade para analisar seus pontos de vista. Equilíbrio no amor. C. 046 M. 9937

Virgem – A presença de Marte, no seu signo impulsiona abertura de novos caminhos no trabalho. Explore bem sua comunicação. Conseguirá o apoio necessário para ganhar mais. Amor poderoso. Tente na loteria. C. 352 M. 2384

Libra – Dia que precisará de mais esforços para resolver os problemas da família. Com determinação harmonizará as relações, inclusive no trabalho e negócios. Seja mais prestativo. Evite conflitos íntimos no amor. C. 662 M. 1549

Escorpião – Período que sua confiança nos negócios se renova. Júpiter e Sol, na sua positiva nona casa favorece as transformações que beneficiarão os setores profissional e financeiro. Libere seu amor. C. 280 M. 6864

Sagitário – A fase de mudanças na estrutura familiar continua trazendo chances de ganho e abre espaço para o trabalho e negócios. Entrada extra de dinheiro. Vênus traz nova paixão e fortalece seu relacionamento. C. 911 M. 5283

Capricórnio – Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 14h22. Deixe as decisões de negócios, mudanças no trabalho e no lar para o período à tarde. Não discuta com Aquário, Leão e Libra. C. 499 M. 9751

Aquário – Dia que o setor familiar recebe mais atenção. Poderá ter problemas com parentes, não misture os negócios e o dinheiro. Seu amor transmite carinhos. A tarde entrará no alerta. C. 103 M. 3022

Peixes – A Lua avisa que é hora de aproveitar uma grande chance no setor dos negócios e trabalho. Você transmite boas energias. Intuição em alta, tente na loteria. Amor em dose dupla, carinhos totais. C. 027 M. 4409

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM