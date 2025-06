Horóscopo de hoje: sexta-feira (13.06.25)

O geminiano deve ser mais disciplinado e evitar tantas mudanças de ideias, que geram problemas na área profissional, familiar e afetiva. Deve aceitar e viver mais a rotina, colocar os pés no chão. Observando seu signo oposto, Sagitário, conseguirá perceber a unidade que existe no Universo e, que tudo tem o seu tempo certo. O geminiano estará sempre em movimento e, geralmente, ao falar, estará fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo.

Quem nasceu hoje

Terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio. Tem um caráter forte, e com isso será o centro das atenções, seja na vida pessoal ou profissional. É carismático e com muita força de vontade.

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período. Adie mudanças no trabalho. Os astros pedem calma e pensamentos positivos, principalmente ao lidar com a família. No amor, evite brigas e o ciúmes.

Áries – Aproveite agora o bom andamento dos negócios que estavam devagar. Amplie os projetos financeiros e, conte com pessoas dispostas a colaborar. Fase de decisões domésticas. Vênus, traz amor e saúde. C. 523 M. 2791

Touro – O dia promete sucesso na vida financeira, conseguirá acertar os negócios, ampliar o trabalho e ganhar mais. Tenha determinação para realizar seus sonhos mais elevados. Amor com emoção. C. 630 M. 0204

Gêmeos – Neste período precisará ser mais participativo nos assuntos e problemas da família. Vênus, não protege o setor financeiro e nem o amoroso. Procure dar apoio ao seu par afetivo. C.189 M. 5471

Câncer – Você ainda tem alguns dias negativos, o Sol está na sua desfavorável 12ª casa. No trabalho e no lar você tem Júpiter e Mercúrio, trazendo colaboração e abrindo seus caminhos. Vá em frente, sem exigências no amor. C.920 M. 8149

Leão – Júpiter e Mercúrio, estão na sua desfavorável 12ª casa. O ideal é não criar problemas com a família e muito menos no trabalho. Evite pedir favores e realizar mudança nas finanças. Amor com boas emoções. C. 441 M. 1927

Virgem – Dia que as realizações financeiras vão harmonizar outros setores da sua vida, principalmente do lar. Positivo para dar apoio a pessoas da família. Trabalho e negócios bem colocados. Amor com paixão. C. 208 M. 9064

Confira a previsão para outros signos

Libra – Um bom período para compras de uso pessoal e sair da rotina, pode viajar para encontro de parentes. Renovação na vida afetiva e melhora na convivência. Conte com Touro e Peixes. Finanças em alta. C. 114 M. 7438

Escorpião – Os assuntos de trabalho e os negócios vão dominar sua atenção. Algumas mudanças no direcionamento profissional, e com boa cobertura financeira. Apoio da família. Amor com renovação e emoções. C. 517 M. 3753

Sagitário – Fase que suas aspirações profissionais e financeiras estão plenamente positivas. A Lua está no seu signo, não hesite em fazer mudanças e aceitar apoio. Conte com Touro e Áries. Conquistas no amor. C. 352 M. 2510

Capricórnio – O dia é de alerta, a Lua indica alguns problemas de saúde, cuide da alimentação. Evite o estresse e não discuta com a família. Aborrecimentos com parentes. Adie viagens e compras. C. 694 M. 0850

Mais previsões

Aquário – Você esta otimista em relação ao futuro profissional e familiar. Chances de mudanças até de moradia. Realizações financeiras. Melhora o relacionamento familiar e afetivo. C. 874 M. 1699

Peixes – O seu astral está positivo para realizar mudanças na estrutura familiar. Todos esperam sua colaboração. Conte com a força de Vênus na relação amorosa. Boa saúde. C. 764 M. 4381

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM