Horóscopo de hoje: sexta-feira (14.03.25)

Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para a Humanidade, desde que saibam aproveitar suas elevadas irradiações e qualidades. Os que nascem sob esta influência possuem uma natureza altruísta e humanitária e estão sempre prontos a trabalhar em benefício de outro.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com inteligência acima da média. No amor, será fiel e companheiro. A família exercerá forte influência em sua vida. Está sempre lutando por causas nobres. Afetuoso, franco e vigoroso.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 16h, e a rotina é indicada enquanto durar este período. Cuidado com imprevistos que podem gerar perdas financeira. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Fase que deve se preparar para a entrada do Sol no seu signo no dia 20. Sua vontade em melhorar o entrosamento no trabalho começa a fluir e com isso vem bons negócios e mais dinheiro. Amor positivo. C. 691 M. 1146

Touro – A influência de Vênus seu planeta desfavorece o setor afetivo e produz impasses negativos nas finanças. Crie um clima de cumplicidade e compreensão com a família. Tudo depende do seu bom humor. C. 189 M. 8293

Gêmeos – Você poderá resolver alguns problemas do trabalho e equilibrar seus ganhos. Abra-se mais para receber o afeto da família, aceite conselhos. Tranquilidade com suas amizades e sócios. Amor infinito. C. 704 M. 0420

Câncer – Dia que terá momentos alegres e descontraídos na companhia das pessoas do seu trabalho, dos negócios e da família. Os projetos fluem para a estabilidade e acertos no lar. Amor esta estável. C. 379 M. 6980

Leão – Você esta pronto para usufruir de um período feliz no trabalho, no lar e setor afetivo. As finanças se esta estabilizam. Procure ver o lado bom da vida, e viva bem com seu amor. Novos planos para o futuro. C. 230 M. 3071

Virgem – Você acorda no alerta e fica até às 16h nesse período. Não passe dos limites com críticas ou exigências à sua família. Adie as decisões financeiras ou gastos para o período da tarde. Amor com ciúmes. C. 537 M. 4525

Libra – O início do dia será marcado pela tranquilidade no trabalho e vida pessoal, mas não esqueça que seu alerta, tem início às 16h. O ideal é se organizar. Amor com romance. C. 819 M. 6831

Escorpião – Fase proveitosa nos negócios que tendem a crescer, mas cuidado com os invejosos. Você irá resolver a maior parte dos problemas financeiros e os domésticos. Vem mais dinheiro. Amor romântico. C. 220 M. 7342

Sagitário – Neste período você sente que conseguirá equilibrar os negócios, trabalho e conquistar a tranquilidade financeira. Grandes mudanças no lar, pode ser de residência ou de cidade. Amor descontraído. C. 056 M. 2769

Capricórnio – Dia que esta um tanto exigente com a sua família. Evite se envolver na vida de parentes. Deixe de lado as desconfianças e abra-se mais para a vida. Cuide da sua alimentação. Amor com discussão. C. 952 M. 0908

Aquário – Você passa por uma fase de transformações e tem a necessidade de realizar mudanças no lar. Vá em frente, os astros garantem o sucesso. As finanças se estabilizam. Amor para todos. C. 148 M. 4815

Peixes – O dia favorece as mudanças que pretende realizar nos negócios e trabalho. Terá apoio e colaboração sendo empregado ou proprietário. Conte com Gêmeos e Câncer. Amor com cumplicidade. C. 465 M. 1657

