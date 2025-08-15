Horóscopo de hoje: sexta-feira (15.08.25)

Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e devem manter a rotina enquanto estiverem nesta fase negativa. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família.

Áries – Dia para planejar o fim de semana com encontros de parentes e sair com os amigos. O trabalho e negócios recebem apoio dos astros. Pode sair para novos gastos. Transbordará confiança no amor. C. 478 M. 8360

Touro – Você passa pelo alerta e não deve sair da rotina. Evite novos gastos, viagens e negócios. Não deixe que seu dia fique em baixo astral. Tenha mais fé e espere que no final o saldo será positivo. Amor com apoio. C. 214 M. 9905

Gêmeos – Período que está cercado por amigos, familiares e pessoas que o querem bem. Positivo para compras, viagens, encontros profissionais e liberdade de ação nos negócios. Amor ativado e feliz. C. 752 M. 5204

Câncer – Fase de conquistas na área profissional. Conseguirá realinhar suas finanças e com excelentes mudanças. Use sua intuição em compras, novos negócios e viagens. Deve rolar diversão na vida afetiva. C. 668 M. 7143

Leão – Você tem a seu favor o Sol e Mercúrio, que protegem sua área profissional e início de novos negócios. Use sua inteligência, planeje suas finanças e espere pelo sucesso. Amor ainda difícil. C. 893 M. 0631

Virgem – O astral não favorece mudanças no lar e muito menos no trabalho. Deixe tudo como está, procure passar esta fase com inteligência. Use sua capacidade de monitorar os problemas para que não avancem. C. 047 M. 3791

Confira as previsão para outros signos

Libra – O planeta Marte está no seu signo, indicando que pode negociar, sair para compras do lar e pessoais. Estará inspirado para estar bem com seu amor. Apenas seja mais participativo com sua família. C. 326 M. 6450

Escorpião – Marte em Libra, indica uma fase difícil com os invejosos. Evite comentar sobre seu trabalho e não inicie negócios. O setor afetivo vai indo bem. Releve os problemas, não discuta com Virgem e Touro. C. 135 M. 2124

Sagitário – O ano é governado por Júpiter que rege seu signo, isso significa que mesmo aconteçam problemas vencerá toda e qualquer situação difícil. Positivo para viagens, compras e crescimento profissional. C. 974 M. 1582

Capricórnio – Fase que deve insistir em acertar os problemas da família. Conseguirá respostas positivas no contexto dos negócios. Surpresas financeiras e acertos no trabalho, que volta a crescer. Amor infinito. C. 501 M. 4233

Aquário – Mercúrio está no seu signo oposto, traz a chance de se comunicar na área profissional e financeira. Problemas domésticos serão resolvidos. Conte com Escorpião e Áries. Peça apoio ao seu amor. C. 650 M. 7812