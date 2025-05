Horóscopo de hoje: sexta-feira (16.05.25)

O comportamento dos taurinos pode parecer inflexível e egoísta, pois eles seguem seus objetivos sem se preocuparem com as necessidades dos demais, com as mudanças das circunstâncias ou com o que acontece a sua volta. Mas é isso que lhes permite continuar alegremente na sua organizada rotina diária.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Não é apegado as coisas matérias, pois tem vocação para ajudar os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho. No amor não se feche, procure o entendimento com seu par afetivo. Finanças neutras, gastos somente de primeira necessidade. Saúde em leve baixa.

Áries – Otimismo é a palavra de ordem para este dia. Novidades nas finanças e trabalho. Colaboração e oportunidades para ganhar mais e resolver os assuntos profissionais. Pode ir às compras. Saia com seu amor. C. 917 M. 1948

Touro – A fase atual abre caminhos para o equilíbrio profissional e financeiro. Momento ideal para negociar com imóveis, abrir frentes de trabalho e ter apoio de Virgem e Aquário. O amor vem com sorrisos e muita paz. C. 142 M. 0361

Gêmeos – Período que pode ter interferência de colegas ou até da família nos seus negócios e trabalho. Cuidado, pode enfrentar problemas até na área financeira. Tenha calma, dia 20 o Sol o protegerá. C. 053 M. 7476

Câncer – Você passa por um bom período e deve aproveitar o máximo que puder. Compras, viagens, negócios, acertos no lar, usufrua com intensidade. Se prepare no dia 20, entrará no chamado inferno astral. C. 331 M. 8199

Leão – A influência do Sol na sua nona casa potencializa o seu lado profissional e financeiro. Com tranquilidade resolverá todas as questões pendentes nos negócios e no lar. Grandes emoções na vida afetiva. C. 709 M. 2875

Virgem – Você sente que há chances de organizar e mudar o setor profissional. O sucesso esta ao seu alcance. Prepare-se para realizações na vida familiar, incluindo viagens e negócios imobiliários. Amor expressivo. C. 405 M. 5689

Libra – O dia será exigente para mudar o rumo dos negócios. Cuidado com problemas com familiares, colegas de trabalho ou superiores. Mas, conseguira superar tudo. Solte boas energias inclusive no amor. C. 280 M. 6013

Escorpião – Um bom dia para ir às compras, tanto pessoais como domésticas. As finanças estão em fase de crescimento. Pode pensar em iniciar negócios, parcerias e até mudanças no trabalho. Amor com ciúmes. C. 026 M. 3587

Sagitário – Você está livre do alerta e tem boas indicações da Lua. Pode contar com apoio e incentivo no trabalho. Não tenha receio de encarar os desafios. Terá facilidade para encontrar apoio nos negócios. Amor ativo. C. 857 M. 9228

Capricórnio – O seu dia será no alerta, a Lua desfavorece novos compromissos financeiros. Precisará de muita atenção para não magoar a família. Preocupação excessiva em relação aos gastos e com seu amor. C. 670 M. 4702

Aquário – Bom período para resolver os problemas do lar, fazer compras domésticas e de uso pessoal. Inspiração no setor profissional. Conseguirá organizar às finanças. Apoio da família e do seu amor. C. 968 M. 3630

Peixes – Vênus, na sua segunda casa astral garante bons contatos, coragem para iniciar novos projetos de trabalho e conquistar a estabilidade financeira. Boas indicações astrais. Equilíbrio com sócios e com seu amor. C. 391 M. 5152

