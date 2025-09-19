Horóscopo de hoje: sexta-feira (19.09.25)

Os virginianos apreciam muito viver seu momento de isolamento e solidão, como uma maneira de recarregar as baterias e colocarem seu mundo em ordem. Muitas vezes os momentos de convívio social acabam se revelando menos positivos do que aqueles que passa em sua própria companhia e para ele a produtividade é um ponto alto a considerar.

Quem nasceu hoje

Todos os seus negócios terão boas influências astrais. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Guiado por pensamentos positivos, estará sempre lutando pelos mais necessitados. Inteligente, simpático e compreensivo.

Alerta

Os leoninos ficam até às 9h24 no alerta, e a rotina deve ser sua companheira durante esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Virgem nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – A influência astral abre caminhos para acertos profissionais e entrada de dinheiro. Conseguirá estabilizar as finanças e esperar por novidades. Alegrias com a família. Seu amor traz carinhos e paz. C. 480 M. 0614

Touro – Fase para acertar os negócios da família, aproveite as finanças que estão em fase de crescimento. Trabalho em alto astral, conte com colegas e superiores. Dia agradável com seu amor. Tente na loteria. C. 203 M. 1484

Gêmeos – Dia que deve dar mais atenção aos negócios da família, pode sair para compras domésticas. Sorria, o amor vem com força total, acertos de discussões. Novidades sobre parentes. Pratique esporte. C. 349 M. 4875

Câncer – Você passa por um bom período e o trabalho está gratificante. Muita saúde e euforia para sair da rotina. Em alta viagens e decisões domésticas. Disposição para compras. Amor agitado. C. 238 M. 1947

Leão – Você sai do alerta às 09h24, mas Vênus continua no seu signo até amanhã trazendo equilíbrio para o setor afetivo e financeiro. O trabalho precisa de mais dedicação. Sensualidade em seu caso de amor. C. 657 M. 5608

Virgem – O dia será no alerta, precisará se concentrar para evitar disputas profissionais. Não discuta com a família e muito menos com seu amor. A mente esta confusa, fique na rotina. C. 031 M. 7729

Libra – Pode se preparar para um período tranquilo, no dia 22, o Sol passa a transitar no seu signo. Começará ganhar espaço na área de trabalho e finanças. Pode respirar ar puro, mas Vênus ainda pede paciência. C. 813 M. 2356

Escorpião – Dia que terá vantagens na área profissional e aumento financeiro. Dedique-se mais ao trabalho e dê apoio à família. Pode ter vantagens em sociedade. Conte com Peixes e Áries. Amor descontraído. C. 694 M. 9231

Sagitário – O sucesso está em suas mãos, conseguirá abrir novos caminhos nos negócios, ter aumento financeiro e resolver a maior parte dos problemas. Positivo para viagens e acertos afetivos. C. 175 M. 6560

Capricórnio – Notícia importante sobre os negócios da família, evite apenas ser radical com Virgem e Câncer. Possibilidades de novos ganhos. Amor precisando de atenção. Seja mais carinhoso com a família. C. 962 M. 8541

Aquário – Período que está mais tranquilo e prestativo com a família. Vencerá os problemas e receberá apoio. Mudanças positivas nos negócios, poderá ganhar mais. Reconciliação com seu amor. Boa saúde. C. 526 M. 1092