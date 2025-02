Horóscopo de hoje: sexta-feira (21.02.25)

O parceiro sexual do pisciano deve pensar que seu relacionamento é a realização de todas as suas necessidades. Poéticos e amantes idílicos, os piscianos são profundamente intuitivos e atentos aos desejos do parceiro. Para o pisciano, o melhor num relacionamento sexual é a possibilidade de fundir-se com outro ser humano, mental e fisicamente.

Quem nasceu hoje

É capaz de levar adiante qualquer tipo de projeto pessoal. O seu poder de comunicação fará com que se destaque no mundo profissional. A vida em família exercerá grande influência durante sua existência. Vigoroso, entusiasta e companheiro.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e a indicação dos astros é para adiar novas negociações. Não corra riscos desnecessários no trabalho. Controle sua vontade de fazer tudo do seu jeito. No amor, de espaço para seu par afetivo.

Áries – Fase que cresce a tensão com os familiares. Use sua inteligência e se acalme. Não misture os problemas do trabalho com a vida doméstica. A influência do Sol é negativa, por enquanto só dificuldades. C. 912 M. 5564

Touro – Sua energia está superpositiva, você está pronto para viagens, compras e usufruir de um bom ambiente no trabalho. Seja compreensivo com seu amor, que está arredio. Saúde perfeita. C. 766 M. 4895

Gêmeos – Período que pode liberar seus desejos de abrir novos caminhos e acertar a vida profissional. Você passa por uma fase de boa convivência familiar e afetiva. Resolva rápido problemas financeiros. C. 874 M. 7388

Câncer – Período para acertar os problemas financeiros, de trabalho e familiares. Você está mais compreensivo, principalmente com quem faz parte da sua vida profissional. Em alta viagens e compras. C. 689 M. 3601

Leão – Dia que deve resolver rápido os problemas da família. Organize suas finanças e vá em busca de novos negócios. Chances de melhorar sua vida profissional. Evite se indispor com os colegas. Amor e paixão. C. 408 M. 0249

Virgem – Terá todas as condições para resolver os problemas do trabalho e negócios. Movimente sua energia para corrigir o que esta errado no lar. Seu amor procura entender, seja menos crítico. C. 195 M. 2720

Libra – A influência do Sol na sua sexta casa pede que cuide da saúde. Acerte tudo o que precisa de ajuste. O trabalho e finanças estão equilibradas. Muita atração com a pessoa amada. C. 083 M. 9056

Escorpião – A Lua está no seu signo, nada de ansiedade em relação ao setor financeiro e profissional. Você dará a volta por cima dos problemas e terá apoio para novos negócios. Amor com emoções. Tente na loteria. C. 442 M. 6910

Sagitário – O dia é de alerta, evite a qualquer custo discussões com a família. Desfavorável para compras, viagens, mudanças nos seus negócios ou trabalho. Não se precipite com novos gastos. Amor com ciúmes. C. 538 M. 1179

Capricórnio – Dia que está um tanto ansioso para acertar os negócios da família. Não se precipite, tudo tem seu tempo. Pode sair para compras, viagens e ajustes profissionais. Amor com acordos. C. 627 M. 5405

Aquário – Nesta fase aproveite para ganhar mais e acertar o trabalho. Suas chances de sucesso são totais. Resolva os problemas da área doméstica. Valorize seus desejos e vá em busca da felicidade. C. 370 M. 8635

Peixes – Período totalmente feliz, Sol e Mercúrio no seu signo valorizam as necessidades de acertar o trabalho e os negócios. Fase de agitação em seu lar, todos procuram colaborar. Novo movimento no amor. C. 251 M. 3394

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM