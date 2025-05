Horóscopo de hoje: sexta-feira (23.05.25)

A personalidade de Gêmeos é brilhante, engenhosa e adaptável. Poucas coisas podem aborrecer o geminiano ou fazê-lo parar de falar. Este signo consegue se sair bem de qualquer situação. Segundo o horóscopo de hoje, de curiosidade viva, se distingue por juntar informações, processá-las e expressá-las de forma acessível. Aliás, esta personalidade pode fazer quase tudo, desde que não seja aborrecido, é o lema do geminiano.

Quem nasceu hoje

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Portanto, sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Aliás, está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesta fase negativa. Evite negociar, o momento pede maior analise e menos impulsividade. No amor, a possessividade pode comprometer a vida a dois. Saúde neutra.

Áries – Você passa o dia no alerta e deve moderar os gastos. Evite negócios com Câncer e Leão. Não crie problemas com a família, entenda a situação de cada um. Vigie de perto a saúde. Não fale sem pensar. Amor neutro. C. 034 M. 9346

Touro – O dia será agitado nos negócios e trabalho, conseguirá acertar tudo com equilíbrio. Espere para breve uma boa quantia de dinheiro. Vênus, não protege o setor amoroso, evite o ar de insatisfação. Saúde ótima. C. 370 M. 4462

Gêmeos – Você sente as forças renascerem e tem vontade de mudar muitas coisas no lar e trabalho. Refaça seus planos financeiros, conte com o melhor. Atenção da família. Apoio de Libra e Peixes. Amor total. C. 441 M. 0120

Câncer – Fase que não deve pedir favores de familiares, pelo contrário é você quem deve ajudar. Evite gastos, viagens, compras e mudanças no trabalho. Nem todos estão dispostos a negociar com você. Amor difícil. C. 685 M. 3751

Leão – O período indica a necessidade de organizar os negócios, trabalho e ter paciência com os resultados. No setor afetivo tudo na mais perfeita ordem. As finanças pedem equilíbrio com os gastos. C. 713 M. 2908

Horóscopo de hoje de outros signos

Virgem – A fase é de expectativas com o setor profissional, possibilidade de convites para parceria. Finanças em ordem e tranquilidade para compras, viagens e acertos do lar. Conte com Peixes. Amor estável. C. 257 M. 5230

Libra – O momento é de mudanças nas finanças que tendem a crescer. Ótimas surpresas em sua vida afetiva. Alguém da família precisará da sua ajuda. Compras e visitas. Saúde ótima. Viagens à vista. C. 169 M. 8618

Escorpião – Dia que deve se descontrair e dar ênfase a sua intuição em relação ao trabalho e compras para o lar. Os negócios começam a fluir. Conseguirá acertar as finanças. Seu amor colabora. C. 592 M. 7924

Sagitário – Você sente que é um privilegiado, a presença do Sol na sua sétima casa é indício de excelentes parcerias comerciais e acertos amorosos. Continue otimista e, usufrua do sucesso. C. 918 M. 6841

Capricórnio – Dia que você se sente fortalecido em relação à vida profissional e financeira. Pode contar com a colaboração da família e sócios. Apenas não abuse na alimentação ou bebidas. Faça compras para o lar. C. 675 M. 1380

Aquário – A influência do Sol na sua quinta casa abre caminhos para a solução das finanças, inclusive com ganhos inesperados. Tente na loteria. Projetos domésticos favorecidos. Seu amor procura tirar dúvidas. C. 704 M. 9573

Peixes – Você esta livre do alerta e tem um dia repleto de novidades. Grande intuição em relação aos negócios e trabalho. Confie no seu futuro, que será compensador. Amor suave. Conte com a família. C. 325 M. 4067

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM