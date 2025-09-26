Horóscopo de hoje: sexta-feira (26.09.25)

Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta. Para que não se fira profundamente, evite envolver-se com pessoas vulgares, rudes e isentas de tato social.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 18h38, e a cautela é indicada enquanto durar esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Sagitário nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você se sente preparado para realizar mudanças no setor profissional. Novas possibilidades de iniciar parceria ou sociedade com Capricórnio, Aquário e Leão. Simpatia em alta. Amor forte e decisivo. Boa saúde. C. 574 M. 8062

Touro – Dia que receberá suporte na sua área profissional. Novas definições no trabalho, é o sucesso que acontece. Dê apoio a pessoa amada. Facilidade para negociar. Pense num regime. C. 253 M. 9741

Gêmeos – A passagem do Sol na sua quinta casa, traz o período para aproveitar com toda intensidade. Mais disposição para realizar as mudanças que quiser no lar. Amor vibrante. Boa entrada de dinheiro. C. 913 M. 5504

Câncer – Fase que esta voltado a resolver os assuntos domésticos. Em alta compra, venda e reforma da sua casa. A vida familiar será marcada por boas surpresas. Saúde perfeita. Dê mais apoio ao seu amor. C. 885 M. 3878

Leão – Período positivo para renovar os negócios e dar uma repaginada no trabalho. Atividades ligadas ao público ou realizadas em grupo estão em destaque. Positivo para compras, viagens e decisões no amor. C. 667 M. 4385

Virgem – Vênus o planeta do amor, traz dinheiro e apoio aos seus interesses profissionais. Apenas evite as críticas à sua família. Não há motivos para problemas. Saúde perfeita. Faça compras pessoais. C. 492 M. 0627

Mais previsões

Libra – Finalmente você passa por um bom período. Sol e Mercúrio, abrem espaço para renovar sua vida familiar e profissional. Estabilidade com as finanças. Não seja tão exigente com a pessoa amada. C. 120 M. 2239

Escorpião – A fase atual é bem difícil. O Sol o desfavorece e hoje a Lua também, até as 18h38, quando termina seu alerta. Não espere compreensão ou colaboração da família. Adie compras e viagens. C. 045 M. 6018

Sagitário – O seu dia será bem positivo no trabalho, está tudo bem e para melhorar terá que esperar mais uns dias. A Lua o desfavorecerá a partir das 18h38, é o seu alerta. Programe-se para não ter problemas. C. 380 M. 1472

Capricórnio – Dia de novidades com a família, boas notícias sobre parentes. Mudanças financeiras e profissionais. Positivo para organizar negócios em parceria. Não se desentenda com Virgem. Amor pleno. C. 704 M. 9195

Aquário – O Sol em Libra traz uma fase para realizar a maior parte dos seus sonhos. Financeiramente terá condições de ganho. O sucesso está em suas mãos, pode iniciar negócios e se acertar com seu amor. C. 520 M. 7498