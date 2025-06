Horóscopo de hoje: sexta-feira (27.06.25)

O canceriano tem tudo para ser excelente amigo, provavelmente será bastante exigente em relação às pessoas a quem considera amigas de verdade, mas, uma vez, decidida, sua escolha será firme. Em geral não se precipitará em fazer amizades, preferindo certificar-se de que tem um relacionamento positivo com alguém antes de antes de admiti-lo em seu círculo de amigos.

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e os astros aconselham moderação no ambiente profissional. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas no amor com imposições. Saúde em baixa.

Áries – Dia propício para resolver os conflitos da família e organizar compra, venda, mudança ou reforma de imóvel. Aproveite para se acertar definitivamente com seu amor. Saúde ótima. Trabalho em alto astral. C. 384M. 6512

Touro – Você estará envolvido em novos negócios, sociedade comercial e novidades financeiras. Fase das melhores para encontrar parceiros e se acertar com quem trabalha. Ideias ousadas. Amor com paixão. C. 696 M. 5849

Gêmeos – A influência deste dia abre caminhos para resolver os negócios, compras e solução para as questões financeiras. Desfrute da liberdade de ação no trabalho. Amor com ciúmes. A família quer mais atenção. C. 267 M. 3751

Câncer – A fase é uma das mais propícias, conseguirá desenvolver novas atividades e contar com a entrada extra de dinheiro. Proteção e ajuda dos envolvidos nos seus negócios. Amor expressivo. C. 823 M. 2091

Leão – Precisará de bom humor e paciência, além do Sol não o favorecer a Lua traz seu alerta. Compreensão é a alavanca para vencer os problemas. Hoje, Mercúrio passa a transitar no seu signo, é só evitar os conflitos. C. 104 M. 4876

Virgem – Dia para se organizar e repensar nos próximos projetos e se dedicar aos negócios e a família. Mercúrio seu planeta, passa a trazer problemas de comunicação no trabalho. Amor com carinhos. C. 052 M. 8920

Confira a previsão para outros signos

Libra – Você passa por um bom período e, pode ampliar os contatos de negócios, trabalho e dar atenção à família. Mudanças positivas no lar e notícias de parentes. Tudo em paz no amor. Saia para compras. C. 708 M. 1375

Escorpião – Fase que terá ajuda de pessoas importantes nos negócios e apoio incondicional no trabalho. O sucesso está em suas mãos. Finanças estáveis e novas aberturas na profissão. Amor protegido. C. 479 M. 7202

Sagitário – Você vive uma fase de mudanças profissionais e familiares. Terá oportunidades de ampliar seus horizontes e se auto afirmar. Evite discussões ou disputas com a família. Amor com limitação. Finanças neutras. C. 910 M. 0162

Capricórnio – Sol e Lua transitam pela sua sétima casa, trazendo a chance de melhorar a convivência familiar e ser mais atencioso com seu amor. Analise bem o que você busca em termos financeiros. C. 641 M. 2939

Aquário – Excelentes energias astrais para o convívio familiar e boas surpresas no setor afetivo. Seu magnetismo esta em alta, facilitando o início de novas amizades. Colaboração nos negócios. C. 836 M. 3418

Peixes – Dia que terá oportunidades para ampliar os horizontes profissionais e financeiros. Bons contatos com Escorpião, Câncer e Libra. Satisfação com a família. Evite bebidas alcoólicas. Tente na loteria. C. 159 M. 9680

