Horóscopo de hoje: sexta-feira (29.08.25)

No amor, o virginiano sé se entrega quando sente que a vida das pessoas corresponde com a sua. É difícil conseguir passá-lo para trás neste caso. Precisa ser mais tolerante nos relacionamentos, só assim encontrará a felicidade. Deve aprender a com seu signo oposto que é Peixes a ser mais compassivo, filosófico e religioso. Os virginianos são sensuais e práticos, mas não exatamente românticos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados no trabalho. Adie compras ou gastos que possam comprometer seu orçamento financeiro. No amor, controle o ciúmes. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Vênus em Leão, reforça seus projetos financeiros e apoio no trabalho. Os problemas começam a desaparecer e, o sucesso financeiro vem com a participação da família. Amor com novos horizontes. C. 468 M. 1895

Touro – Você passa por um excelente período e, sente que tudo se ajusta. Valorize seu potencial nos novos compromissos financeiros e espere apoio de sócios ou superiores. Amor com emoções. C. 334 M. 9098

Gêmeos – O seu astral está positivo com a família, e você se sente capacitado para resolver os negócios e as finanças. Todos estão ao seu lado para realizar mudanças no trabalho. Bons momentos no amor. Saúde perfeita. C. 291 M. 0214

Câncer – A fase atual será responsável pelo sucesso profissional e financeiro. Equilíbrio no lar, harmonia no amor e participação de todos nos seus negócios. Pode realizar mudanças em sua casa. Confie no seu amor. C. 203 M. 5952

Leão – Tudo caminha para a tranquilidade nas finanças e trabalho. Esta tudo azul em relação à família e você poderá contar com apoio até de parentes distantes. Maior harmonia no lar. Amor com estímulo. C. 802 M. 7427

Virgem – A cada dia que passa cresce o apoio das pessoas do trabalho e negócios trazendo a tranquilidade desejada. O Sol no seu signo é sinal de paz e progresso. No amor, cuidado com ciúmes e discussões. C. 075 M. 4131

Mais previsões

Libra – Período que que deve ficar com um pé atrás, tenha cautela com brigas com a família. Evite sua forte tendência a criticar a todos. Esta em suas mãos trazer de volta o clima de paz. Não viaje. Amor difícil. C. 115 M. 3436

Escorpião – Dia que ainda esta no alerta e isso significa que não deve sair para gastos ou ser exigente com a família. Discutir não é a melhor política. Tenha calma com as pessoas do trabalho. Amor com ciúmes. C. 619 M. 1764

Sagitário – Você passa bem o dia e, tem a seu favor a família e pessoas que trabalha ou negocia. Surpreenda a quem ama, você vai saber agradar. Bom período para compras, viagens e encontros de amigos. C. 551 M. 2609

Capricórnio – Período que tem todas as chances de se acertar de vez com a família e sair para compras domésticas. Anime-se e prepare o coração para as novidades. Ótimo para viagens. Vem sucesso financeiro. C. 782 M. 6380

Aquário – Nesta fase precisa ser mais participativo com a família, evite se fechar ou criar problemas. Não espere um bom entendimento, será você que precisa ser mais compreensivo. Evite novos gastos. Seu amor colabora. C. 843 M. 9572

Peixes – Você terá um bom período no trabalho e a participação de sócios, empregados ou superiores. Abra o coração para acertos e compromissos de um grande amor. Conte com Câncer e Leão. Boa saúde. C. 420 M. 8748