Horóscopo de hoje: terça-feira (01.04.25)

O ariano tende a ser um excelente pai para uma criança extrovertida e desinibida, pois fará tudo para encorajar a independência de seu filho, permitindo que ele realize as mais diversas experiências e, como consequência, corra riscos. O pai ou a mãe de Áries podem levar a uma tomada de posição decisiva na vida “vencer a todo custo” é o seu lema. Os pais darão à criança toda liberdade e espaço que ela necessitar, mas não saberão transmitir-lhe segurança, e vez ou outra irão ficar impaciente com um filho um pouco mais apegado a eles.

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 17h27, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Período que deve enfrentar alguns invejosos e pessoas da família. Mercúrio e Vênus, transitam na sua desfavorável 12ª casa. Não conte com vitórias e não dependa de Escorpião e Leão. Amor complicado. C. 137 M. 2259

Touro – Você passa pelo inferno astral e hoje a Lua também o desfavorece até às 17h27. Será fundamental se prevenir, evite novos gastos, início de negócios e mudanças no lar. Dê apoio ao seu amor. C. 361 M. 8105

Gêmeos – O início da manhã será tranquilo, poderá contar com a colaboração da família e pessoas do seu trabalho. Mas, procure se preparar para o alerta que tem início às 17h27. Serão dois dias e meio negativos. C. 291 M. 0828

Câncer – Dia que recebe energia do Sol protegendo seu trabalho, negócios, além de trazer lealdade das pessoas com as quais convive. O amor vem com força total, Vênus protege a vida afetiva e financeira. C. 920 M. 4381

Leão – Fase que você sente as energias renascerem trazendo vontade de mudar muitas coisas na profissão. Harmonia fácil com todos, incluindo a família e pessoas com as quais negocia. Ótimo para o amor. C. 721 M. 3039

Virgem – Você está pronto para renovar e abrir novos caminhos profissionais. Inicie novos projetos de negócios. Surpresa boa da família. Laços afetivos vão se estreitar, mas cuidado com os ciúmes. C. 332 M. 7198

Libra – O clima é de satisfação no trabalho e negócios, o sucesso está em suas mãos. Não discuta com pessoas de Áries e Touro. Haverá necessidade de colaborar com a família. Dê apoio ao seu amor. C. 645 M. 5776

Escorpião – Período que deve levar adiante o trabalho e se livrar dos invejosos. Use sua força espiritual e conseguirá abrir seus caminhos financeiros. Pode receber convites para novos negócios. Apoio do seu amor. C. 114 M. 4743

Sagitário – Você tem a seu favor a colaboração espontânea dos que trabalham ao seu lado e da família. Entusiasmo com os negócios. Tendência a se aproximar de quem tem os mesmos interesses. Amor livre. C. 486 M. 8510

Capricórnio – O seu relacionamento familiar será marcado pelo equilíbrio. Você transmite muita segurança nos assuntos financeiros. Algumas decisões na vida afetiva, seu amor necessita dos seus carinhos. C. 209 M. 3962

Aquário – Suas ideias serão renovadoras na vida familiar e os contatos com parentes trarão alegrias. Saia para compras, visitas, negócios com Câncer e Peixes. Saúde está perfeita. C. 871 M. 6482

Peixes – Você se sente protegido no lar, trabalho e nas amizades. Popularidade acentuada e abertura para novos negócios. Saia para compras e viagens. Aceite convites da família. Amor com magnetismo. Saúde boa. C. 558 M. 2643

