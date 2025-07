Horóscopo de hoje: terça-feira (01.07.25)

Câncer é o signo em que as emoções e os sentimentos são postos em atividade por meios externos. São sensíveis, tímidos e retraídos, mas donos de grande tenacidade. São econômicos, conservadores, românticos e imaginativos; e, parecem uma mistura de caprichos e contradições, quando não se sentem compreendidos. Essa disposição os torna de humor triste e inquieto, até que aprendam a governar-se.

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Os virginianos ficam no alerta até às 18h18, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

