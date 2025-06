Horóscopo de hoje: terça-feira (03.06.25)

Os geminianos possuem inata compreensão da beleza das coisas, embora sua natural tendência seja a de tudo observar com crítica e ceticismo. Em virtude de sua inquietude e versatilidade, suas realizações muitas vezes serão truncadas ou incompletas. De acordo com o horóscopo de hoje, dedicando-se às artes, qualquer que seja a modalidade, terão probabilidade de êxito certo, pois são dotados de grande sensibilidade e intuição.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesse período negativo. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos fora do orçamento. Não interfira na vida das pessoas à sua volta. Amor neutro. Saúde em baixa.

Confira o horóscopo de hoje!

Áries – Nesta fase aproveite ao máximo a presença de vênus no seu signo, que traz mais ânimo para solucionar os desgastes da vida afetiva. Sucesso nos negócios, trabalho e finanças. C. 453 M. 2234

Touro – O astral é um dos mais vibrantes, os problemas profissionais e financeiros estão chegando ao fim. No dia 7 Vênus seu planeta, traz sucesso, bem estar, amor e dinheiro. Saúde ótima. C. 602 M. 3617

Gêmeos – Você tem a influência do Sol, Mercúrio e Júpiter no seu signo. É uma fase de ótimas realizações. Algumas transformações estão a caminho do seu trabalho e negócios. Você vibra saúde e amor. Dia feliz. C. 931 M. 4482

Câncer – A influência do Sol na sua 12ª casa pede equilíbrio. Nada de mau humor. Dia 10 Júpiter, o protegerá por um longo período. Vem novas chances para sua vida profissional e financeira. C. 593 M. 0726

Leão – Dia para vencer os obstáculos profissionais e da vida familiar. Bom momento para organizar os negócios e aceitar apoio de Aquário e Áries. Evite discutir com as pessoas do trabalho. Cuide da saúde. C. 220 M. 1995

Virgem – Você ainda passa pelo alerta e, deve evitar as tendências a criticar seus familiares e pessoas do trabalho. Respire fundo e pare de se queixar. Adie compras e viagens. Amor difícil. Cuide da saúde. C. 180 M. 5547

Libra – Dia que a vida profissional esta em alta. Você conta com toda a energia poderosa do Sol, Júpiter e Vênus. Tenha determinação em abrir novos caminhos no trabalho, negócios, usufrua do sucesso. Amor com paixão. C. 716 M. 0856

Escorpião – Os astros trazem um aspecto positivo para você pensar em abrir novos caminhos profissionais. O momento é ótimo para mudanças nos seus negócios, pode acertar parcerias. Muitas emoções no amor. C. 378 M. 7162

Signos em alta

Sagitário – Dia que convém controlar suas emoções, evite discussões no trabalho. O Sol favorece os assuntos materiais, aceite opiniões. Amor com carinhos e paixão. Bom para viagens e estar com Gêmeos. C. 968 M. 8093

Capricórnio – Dia que precisará ser mais compreensivo com a família. Evite criar problemas com Câncer e Virgem. Seus planos financeiros podem sofrer interferências. Seu amor busca mais carinhos. C. 845 M. 6374

Aquário – Fase que pode se arriscar em novos negócios, trabalho e mudanças em seu lar. O seu dinamismo encantará as pessoas com quem tem contato. As finanças tendem a se estabilizar. Seu amor dá sinal de paixão. C. 559 M. 3701

Peixes – O dia é indicado para acertar os problemas do lar, com paciência resolverá as pendências. Pode sair para compras domésticas. Colaboração efetiva no trabalho. Vem sucesso financeiro. Amor sensual. C. 408 M. 1685

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM