Horóscopo de hoje: terça-feira (06.05.25)

O signo de touro proporciona extraordinário senso prático. Eles não são idealistas: nunca arriscam dinheiro em negócios de grande alcance, mas de lucro duvidoso; raramente se envolvem em especulações literárias, artísticas ou científicas. Não são capazes de grandes gestos de desprendimentos ou desinteresse e costumam subordinar tudo a cifras e rendimento.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias próprias e com uma personalidade marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta do comando, pois não teme as responsabilidades desse ato. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia desfavorecidos pela Lua, é o seu alerta. Os astros indicam muita análise no campo de trabalho. Adie todo topo de negociação. Não gaste fora do orçamento. No amor, procure ser menos crítico.

Áries – Fase que você se sente mais seguro para iniciar mudanças na área profissional. Aproveite as boas vibrações de Vênus e Mercúrio para ganhar mais dinheiro e resolver de vez a vida afetiva. Tente na loteria. C. 405 M. 3721

Touro – Vênus seu planeta transita pela sua desfavorável 12ª casa e, no dia 7 de junho ele passa para o seu signo. Até lá evite discussões com a pessoa amada. Não crie problemas no setor profissional. C. 378 M. 1480

Gêmeos – Período que deve evitar mudança nos negócios e trabalho. O Sol esta na sua 12ª casa, o ideal é rotina e cabeça fria. Seu humor esta estável e, com isso entende melhor a todos. Amor colaborando. C. 937 M. 0642

Câncer – Dia que deve buscar a companhia de quem tem algo para oferecer no trabalho ou negócios. Aproveite para resolver de vez os assuntos financeiros. Seus planos tem tudo para dar certo. Amor em alto astral. C. 143 M. 7352

Leão – A Lua esta no seu signo deixando você mais acessível no trabalho. Boas relações com Áries e Aquário. Estabilidade no lar, pode sair para compras domésticas. Amor com novidades. Colaboração de Sagitário. C. 391 M. 2509

Virgem – O seu dia será no alerta, a Lua pode trazer mau humor. Não descarregue suas mágoas na família e muito menos no trabalho. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no lar. C. 015 M. 8248

Libra – Seus contatos de negócios e trabalho estão estimulados. Os astros garantem um bom dia para planejar compromissos financeiros e dar mais apoio aos familiares. Colabore com Sagitário e Câncer. Amor total. C. 618 M. 5034

Escorpião – Fase que deve colocar seus planos em ação e com isso vibrar melhor seu trabalho e negócios. Aproveite a boa energia e saia para compras de uso pessoal. Surpreenda seu amor. C. 254 M. 3976

Sagitário – Seus planos profissionais, de negócios e estudos estão em fase de realizações. Pode pensar em parceria. Hora de conquistar o equilíbrio financeiro. Conte com familiares, sócios ou superiores. Amor com paixão. C. 705 M. 1294

Capricórnio – Dia que estará exigente, evite negociar com Sagitário e Virgem. Humor instável. Lute contra a inseguranças. Organize os negócios domésticos e espere por realizações. Vá com calma com seu amor. C. 587 M. 7615

Aquário – Você estará resolvendo assuntos domésticos e deve dar apoio aos familiares. Hora de aproveitar para iniciar mudanças na vida doméstica e renovar seus conceitos. Amor com muita paixão. C. 860 M. 4152

Peixes – Fase que terá o apoio dos astros para acertar de vez seu trabalho e ganhos. Conte com o melhor, seu talento será reconhecido. Estará disposto a renovar os negócios. Apoio da família. Amor romântico. C. 326 M. 8387