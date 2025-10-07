Horóscopo de hoje: terça-feira (07.10.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo.
•
Os nativos de Libra tendem a se apaixonar com facilidade, confundindo esse sentimento passageiro com o verdadeiro amor. Por isso, muitos se casam jovens, no entusiasmo da paixão, e depois vivem para lamentar isso, pois preferem seguir num relacionamento infeliz a enfrentar a vida sozinhos outra vez. A personalidade é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância.
Quem nasceu hoje
É movido pela vontade de fazer as coisas certas. Não desiste de um projeto até alcançar as metas traçadas. Deixa sua alegria transparecer em todos momentos. Terá facilidade para trabalhar no comércio. É perspicaz, companheiro e decidido.
Alerta
Os arianos passam o dia no alerta, e o mais aconselhado será manter a rotina durante este período negativo. As negociações estão desfavorecidas. Cuidado com gastos fora do orçamento. Tenha paciência com seu par afetivo e família.
- Áries – O seu dia será no alerta, tente organizar melhor os negócios e trabalho. Evite qualquer tipo de mudança no seu lar, não discuta com a família. Dificuldades com a pessoa amada. Cuide da alimentação. C. 483 M. 2062
- Touro – Você tem a seu favor a colaboração nos negócios e vida profissional. Mercúrio na sétima casa traz oportunidades de ganhos, conquistará todos ao seu redor. Amor participativo. Faça caminhadas. C. 760 M. 9857
- Gêmeos – Um bom período para renovar seus negócios domésticos, e aceitar apoio profissional. O dia reserva sucesso financeiro e tranquilidade com a família. Poderá contar com Aquário, Libra e Peixes. C. 373 M. 8195
- Câncer – Positivo para negócios imobiliários e acertos nos negócios feitos em sociedade. Pode viajar e sair para compras. O amor flui no seu coração. Fase que pode realizar mudança em seu lar. C. 608 M. 1379
- Leão – O seu dia será bem exigente em relação à saúde, que está em baixa. É hora de se cuidar, evite a dependência emocional no amor. O trabalho e negócios fluem bem. Conte com Virgem e Aquário. C. 059 M. 5517
- Virgem – Vênus no seu signo aumenta as chances de melhorar o relacionamento afetivo e as finanças. Sua determinação será necessária para conquistar o que deseja. Conte com Capricórnio e Peixes. C. 824 M. 7431
- Libra – A cada dia que passa você sente as forças renascerem, pode esperar para breve o sucesso na área financeira e profissional. O Sol abre espaço para progredir. Não esqueça que Vênus, ainda não o favorece. C.184 M. 4923
- Escorpião – Você ainda passa pelo inferno astral, apesar de Mercúrio a partir de hoje trazer acertos com sócios e familiares. Siga sua intuição no amor e no lar. Apenas controle o nervosismo. Evite novos gastos. C. 286 M. 0745
- Sagitário – Dia equilibrado nos assuntos financeiros da vida doméstica. Você tem até o dia 23 para acertar tudo quando, já que o Sol, o desfavorecerá por 30 dias. Vá em frente com os negócios e acertos do lar e afetivo. C. 593 M. 6650
- Capricórnio – O período é bem equilibrado nos negócios e trabalho. As viagens ou a movimentação no ambiente doméstico estão beneficiados. Dia positivo para compras e visita à parentes. Amor com paixão. C. 964 M. 3108
- Aquário – Fase que a sorte esta do seu lado, pode ir em frente com os negócios, trabalho e acertos na vida doméstica. Positivo para viagens, compras e ajustes financeiros. C. 449 M. 5472
- Peixes – Você está bem, a Lua está no seu sigo renova suas esperanças nos assuntos profissionais, conseguirá abrir novas frentes de negócios. Pode firmar sociedade comercial ou parceria. Vênus traz grande paixão. C. 337 M. 1289
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM