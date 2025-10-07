Horóscopo de hoje: terça-feira (07.10.25)

Os nativos de Libra tendem a se apaixonar com facilidade, confundindo esse sentimento passageiro com o verdadeiro amor. Por isso, muitos se casam jovens, no entusiasmo da paixão, e depois vivem para lamentar isso, pois preferem seguir num relacionamento infeliz a enfrentar a vida sozinhos outra vez. A personalidade é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância.

Quem nasceu hoje

É movido pela vontade de fazer as coisas certas. Não desiste de um projeto até alcançar as metas traçadas. Deixa sua alegria transparecer em todos momentos. Terá facilidade para trabalhar no comércio. É perspicaz, companheiro e decidido.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e o mais aconselhado será manter a rotina durante este período negativo. As negociações estão desfavorecidas. Cuidado com gastos fora do orçamento. Tenha paciência com seu par afetivo e família.

Áries – O seu dia será no alerta, tente organizar melhor os negócios e trabalho. Evite qualquer tipo de mudança no seu lar, não discuta com a família. Dificuldades com a pessoa amada. Cuide da alimentação. C. 483 M. 2062

Touro – Você tem a seu favor a colaboração nos negócios e vida profissional. Mercúrio na sétima casa traz oportunidades de ganhos, conquistará todos ao seu redor. Amor participativo. Faça caminhadas. C. 760 M. 9857

Gêmeos – Um bom período para renovar seus negócios domésticos, e aceitar apoio profissional. O dia reserva sucesso financeiro e tranquilidade com a família. Poderá contar com Aquário, Libra e Peixes. C. 373 M. 8195

Câncer – Positivo para negócios imobiliários e acertos nos negócios feitos em sociedade. Pode viajar e sair para compras. O amor flui no seu coração. Fase que pode realizar mudança em seu lar. C. 608 M. 1379

Leão – O seu dia será bem exigente em relação à saúde, que está em baixa. É hora de se cuidar, evite a dependência emocional no amor. O trabalho e negócios fluem bem. Conte com Virgem e Aquário. C. 059 M. 5517

Virgem – Vênus no seu signo aumenta as chances de melhorar o relacionamento afetivo e as finanças. Sua determinação será necessária para conquistar o que deseja. Conte com Capricórnio e Peixes. C. 824 M. 7431

Libra – A cada dia que passa você sente as forças renascerem, pode esperar para breve o sucesso na área financeira e profissional. O Sol abre espaço para progredir. Não esqueça que Vênus, ainda não o favorece. C.184 M. 4923

Escorpião – Você ainda passa pelo inferno astral, apesar de Mercúrio a partir de hoje trazer acertos com sócios e familiares. Siga sua intuição no amor e no lar. Apenas controle o nervosismo. Evite novos gastos. C. 286 M. 0745

Sagitário – Dia equilibrado nos assuntos financeiros da vida doméstica. Você tem até o dia 23 para acertar tudo quando, já que o Sol, o desfavorecerá por 30 dias. Vá em frente com os negócios e acertos do lar e afetivo. C. 593 M. 6650

Capricórnio – O período é bem equilibrado nos negócios e trabalho. As viagens ou a movimentação no ambiente doméstico estão beneficiados. Dia positivo para compras e visita à parentes. Amor com paixão. C. 964 M. 3108

Aquário – Fase que a sorte esta do seu lado, pode ir em frente com os negócios, trabalho e acertos na vida doméstica. Positivo para viagens, compras e ajustes financeiros. C. 449 M. 5472