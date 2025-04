Horóscopo de hoje: terça-feira (08.04.25)

O ariano tende a ser um excelente pai para uma criança extrovertida e desinibida, pois fará tudo para encorajar a independência de seu filho, permitindo que ele realize as mais diversas experiências e, como consequência, corra riscos.

O pai ou a mãe de Áries podem levar a uma tomada de posição decisiva na vida “vencer a todo custo” é o seu lema. Os pais darão à criança toda liberdade e espaço que ela necessitar, mas não saberão transmitir-lhe segurança, e vez ou outra irão ficar impaciente com um filho um pouco mais apegado a eles.

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 10h41, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Os astros indicam um dia neutro no trabalho e negócios. Finanças equilibradas. Nada de negativismo, o ideal é aproveitar as horas vagas para exercícios físicos e até caminhadas. Amor dependente. C. 175 M. 9481

Touro – Procure ter jogo cintura para passar essa fase difícil. O Sol, não o protege, por isso vá devagar nas suas exigências e não crie problemas nos negócios. Dedique-se aos assuntos da família. Amor positivo. C. 783 M. 5517

Gêmeos – Fase que conseguirá resolver a maior parte dos problemas do lar. Os negócios pedem atenção, mas você poderá contar com as pessoas com quem trabalha. Proposta para ampliar seus ganhos. Amor total. C. 306 M. 6963

Câncer – Período que seus horizontes profissionais se abrem para mudanças e acertos financeiros. O sucesso o espera. Coloque em prática as novas propostas e conte com Sagitário e Peixes. Amor com promessas. C. 415 M. 7740

Leão – Você ainda acorda no alerta, mas às 10h41, a Lua passa a transitar no seu signo. Pode esperar por um dia feliz. Em alta viagens, compras, visitas e encontros de negócios. Conte com Escorpião e Peixes. C. 546 M. 8773

Virgem – O ideal hoje é se programar para o alerta que tem início às 10h41. O dia vai ser curto para tantos afazeres. Use sua intuição para encontrar o equilíbrio. Não discuta com a família. Amor com ciúmes. C. 859 M. 3644

Libra – Dia que estará em evidência no setor profissional. Seja ousado e corajoso, o trabalho e negócios tem muito a oferecer. Pode receber proposta de um novo empreendimento. Novos caminhos no amor. C. 662 M. 1106

Escorpião – O período traz novos amigos, oportunidades de iniciar projetos de trabalho e ter o apoio que precisa. As condições financeiras são de estabilidade e progresso. Hora de ganhar mais. Amor favorecido. C. 221 M. 7382

Sagitário – O seu dia será animado, com chances de bons negócios. A sorte pode chegar sem avisos. Amor suave e feliz. Ótimo para compras, viagens e decisões domésticas. A combinação afetiva é muito boa. C. 139 M. 0195

Capricórnio – Busque o apoio de pessoas de Câncer e Peixes. A sua impaciência pode atrapalhar o andamento dos negócios. Fase que conseguirá resolver os problemas financeiros. Não discuta com a família. C. 025 M. 6036

Aquário – Você é um privilegiado do zodíaco, Mercúrio e Vênus estão na sua casa de trabalho e dinheiro. Resolverá fácil todos os problemas dos negócios e finanças. O sucesso está nas suas mãos. Amor confiante. C. 592 M. 4829

Peixes – A influência atual dos astros indica que os problemas serão facilmente resolvidos. Busque dentro de você as forças que necessita. Amor, saúde, paz e progresso. Você terá um dia feliz. C. 538 M. 9250

