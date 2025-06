Horóscopo de hoje: terça-feira (10.06.25)

A monotonia é pior inimiga do nativos de Gêmeos e a combate interessando-se por milhares de assuntos e atividades diferentes da mesma forma que a abelha e o colibri voam de flor em flor. A comunicação é regida por Mercúrio, de maneira que o ato de expressar uma opinião e conversar com as pessoas é uma motivação básica para você.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, a indicação neste período negativo é para manter a rotina. Problemas de última hora podem mexer com seus nervos. Não entre em discussões no trabalho. Evite cenas de ciúmes com seu par afetivo.

Áries – Fase que Júpiter na sua quarta casa traz acertos no setor doméstico. Chegou o momento de compra, venda ou reforma da sua casa. Cresce sua ambição. Amor total. Saúde em alta. C. 286 M. 8712

Touro – As novidades não param de crescer, e os setores profissional e financeiro caminham para o sucesso. Vem dinheiro e bons negócios. Apoio de sócios e superiores nas suas iniciativas. Acertos de convivência. C. 165 M. 9028

Gêmeos – O Sol no seu signo protege, mas Vênus desequilibra a vida afetiva. Seja mais atencioso com seu amor e família. Nada de cobranças ou discussões. Viva esta fase com mais atenção. Não exagere nos gastos. C. 850 M. 0472

Câncer – Nesta fase procure entender que sua coragem deve prevalecer na busca dos seus ideais. O Sol não o protege, mas Mercúrio e a partir de hoje Júpiter, abrem as portas para renovação de vida. C. 628 M. 4543

Leão – Período de renovação nos negócios e trabalho. Conseguirá organizar as finanças e acertar os problemas no lar. Mas é importante saber que Mercúrio junto com Júpiter na sua 12ª casa não o protegem. C. 105 M. 3861

Virgem – Dia que pode pedir apoio à família, sócios ou superiores. Todos estão dispostos a colaborar com suas iniciativas financeiras. Conseguirá levar a bom termo o trabalho. Solução de problemas afetivos. C. 776 M. 5650

Veja as previsões para outros signos

Libra – Os planos de negócios e trabalho agora podem crescer, é só tirar a indecisão e ir em frente com seus objetivos. Terá sim o apoio que necessita. Êxito financeiro. Conte com Touro e Áries. Intuição no amor. C. 480 M. 1494

Escorpião – Você recebe a influência da Lua no seu signo, além de Júpiter e Mercúrio na sua positiva nona casa. Comece a usufruir do progresso, trabalho e finanças que voltam a crescer. Amor com paixão. C. 815 M. 6139

Sagitário – Dia de alerta a Lua não favorece novas ações, cuidado com mágoas na vida afetiva. Não crie problemas e espere uma fase melhor para se acertar com pessoas do trabalho. Cuidados especiais com a saúde. C. 148 M. 4987

Capricórnio – Fase que pode receber colaboração de nativos de Câncer, Virgem e Touro nos negócios. Sucesso em conquista amorosa caso esteja só. A saúde pede cuidados, não esqueça da prática de esporte. C. 331 M. 2272

Aquário – Período que terá oportunidades de criar novos caminhos profissionais e resolver muitas da questões financeiras. Confie na sua capacidade de iniciar projetos. Acertos com seu amor. Tente na loteria. C. 093 M. 7515

Peixes – Bom dia para viagens, compras e solução de problemas financeiros. Aproveite a sorte e tente na loteria. Trabalho sem dificuldades. Com seu amor haverá bons momentos. Conte com Virgem e Gêmeos. C. 923 M. 5309

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM