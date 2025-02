Horóscopo de hoje: terça-feira (11.02.25)

Os nativos de Aquário possuem um caráter determinado, realizador e tenaz. Uma vez iniciada uma tarefa vão até o final, custe o que custar, sem que nada os faça recuar. Uma vez abraçado um ideal, lançam-se à luta, pondo em ação todas as suas forças físicas, e toda a sua potência mental. Audaciosos, independentes e inconvencionais, dificilmente se submetem à vontade alheia.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e a indicação é para manter a calma diante dos problemas profissionais. Não fique irritado se for contrariado, principalmente quando estiver com seu par afetivo. Não corra riscos nas finanças.

Áries – O momento é propício para movimentar os negócios da família, compra, reformas e decoração da sua casa. Amor e amizades estão de mãos dadas, Vênus no seu signo equilibra suas emoções. C. 763 M. 4610

Touro – Dia que pode pedir apoio para às pessoas do seu trabalho e organizar os negócios. Conseguirá resolver os problemas que o incomodam. A pessoa amada precisa de mais carinho. C. 517 M. 3844

Gêmeos – A fase é ótima para resolver os problemas domésticos e viver bem. Pode contar com ajuda de sócios ou superiores nos negócios, que fluem em direção ao sucesso. Amor ideal. Positivo para viagens. C. 420 M. 8092

Câncer – A Lua está no seu signo e você se sente tranquilo em relação aos problemas da família. Sua participação será bem vinda no trabalho ou negócios. Siga sua intuição em novos gastos. Amor romântico. C. 697 M. 1921

Leão – O dia é de alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa traz uma série de dificuldades no trabalho e com a família. Não faça negócios se não puder confiar nas pessoas. Evite novos gastos e viagens. Amor exigente. C. 033 M. 7576

Virgem – Período que pode receber a colaboração da família e acertar uma porção de problemas financeiros. Não tenha medo de arriscar e garantir a tranquilidade de todos. Cuide um pouco da saúde. Amor em paz. C. 174 M. 3387

Libra – A fase é bem tranquila e feliz, a presença de Vênus, seu planeta traz boa sorte em jogos, nos negócios, acertos profissionais e equilíbrio na vida afetiva. Saia para compras. Saúde perfeita. C. 856 M. 9231

Escorpião – Você deve aproveitar para resolver alguns problemas da vida profissional. Conseguirá ótimos resultados nas finanças. Positivo para viagens, compras e até visitas. Saúde perfeita. Dê apoio ao seu amor. C. 235 M. 5343

Sagitário – Nesta fase conseguirá colocar seu trabalho, negócios e finanças em dia. Astral positivo para iniciar parcerias. Pode realizar mudanças que está esperando no lar. Amor com entrega total. C. 912 M. 2903

Capricórnio – Poderá contar com a família nos assuntos financeiros. Conseguirá resolver problemas que interferem no seu trabalho. Boa entrada de dinheiro. Evite mal entendidos no amor. Conte com Áries. C. 384 M. 6752

Aquário – Pode sair para compras de uso pessoal. O Sol favorece novas ações na vida que caminha para a felicidade total, inclusive com mudanças no lar. Bom momento para ganhar dinheiro. Amor participativo. C. 579 M. 4465

Peixes – Período que deve se organizar para iniciar negócios, projetos de trabalho e acertos financeiros. Fique atento e busque apoio da família, troque ideias e espere que vem o progresso e felicidade. C. 040 M. 2123

