Horóscopo de hoje: terça-feira (12.08.25)

Quando o leonino atinge posição de autoridade faz de tudo que pode para justificar a confiança que nele foi depositada. Funcionam bem em posições de responsabilidade e de direção, expressando sua criatividade através de regras e padrões. Gosta de receber a apreciação daqueles que estão à sua volta, procurando agir da forma mais correta possível para fazer por merecer os elogios e a consideração.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os nativos de Áries passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não realize mudanças no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para sufocar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Você entrará no alerta bem cedo, e precisará de atenção com a família e a profissão. Evite fazer mudanças nos negócios, gastos exagerados e viagens. Amor exigente. Conflitos íntimos afetam o emocional. C. 945 M. 4163

Touro – Os astros anunciam uma fase tranquila na vida profissional. O Sol revitaliza suas forças e abre novas perspectivas em sua vida. Planeje o trabalho e usufrua do período. Viagens, compras e acertos afetivos. C. 450 M. 6289

Gêmeos – Bons momentos na área profissional, conseguirá organizar os negócios e ganhar mais. Novos horizontes na vida familiar e chances de acertar a vida afetiva. Vênus, traz amor e ajustes de antigos problemas. C. 569 M. 3534

Câncer – Fase que esta mais habilidoso para acertar os negócios e realizar mudanças no seu lar. Pode ter certeza que conseguirá resolver os problemas da família. Em alta viagens e compras. Amor expressivo. C. 809 M. 2978

Leão – Hoje Mercúrio que esta no seu signo, começa a ter movimento direto, isso significa melhora significativa no seu relacionamento doméstico, profissional e financeiro. Novidades agradáveis com a família. Amor neutro. C. 028 M. 7071

Virgem – Você já sentiu que a fase é exigente e as vezes difícil de lidar com familiares e pessoas do trabalho. Em vez de contar com a sorte, vá em busca dos seus objetivos. Trabalhe mais e evite mudanças financeiras. C. 709 M. 0716

Libra – Sol e a Lua favorecem seus negócios e os relacionamento, incluindo com a família e seu amor. Satisfação em relação as novas oportunidades em sua área profissional. Notícias de parentes. Inicie tratamento estético. C. 315 M. 5327

Escorpião – Fase de dinamismo e vontade de mudar o rumo da vida familiar e profissional. Analise cada ponto e chegue a uma boa conclusão, esta tudo bem astrologicamente. Amor pedindo atenção. Tente na loteria. C. 884 M. 9605

Sagitário – A influência atual de Júpiter seu planeta, traz chances de organizar sua vida doméstica e realizar as mudanças necessárias para a harmonia com todos. Trabalho em alto astral. Amor intenso. C. 136 M. 2855

Capricórnio – Você sente que tem boas condições de melhorar seu nível profissional e conquistar o equilíbrio financeiro. Momento positivo para quem trabalha por conta própria. Amor com paixão. C. 279 M. 6691

Aquário – O Sol de Leão revitaliza suas forças e apresenta novos caminhos na vida familiar e profissional. Conseguirá mudar o rumo dos negócios. Beneficiado os contatos e a proteção da família. Amor, saúde e dinheiro. C. 423 M. 3449

Peixes – A Lua no seu signo traz apoio aos negócios, incluindo da sua família. Grandes perspectivas de novos trabalhos, principalmente ligados à saúde e esporte. Não discuta com Virgem e Áries. C. 690 M. 7143