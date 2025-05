Horóscopo de hoje: terça-feira (13.05.25)

O taurino busca segurança, assim com seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre partilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se com os nativos do elemento fogo. Não consegue fazer mudanças, mesmo aquelas que são necessárias. Sente-se inseguro e fica mau-humorado quando tem problemas financeiros. O taurino é muito prático, sabe lidar bem com o dinheiro, mas deve ficar atento para não colocar sua felicidade apenas nos bens materiais.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a rotina é o melhor caminho durante este período negativo. Procure deixar o ambiente de trabalho mais leve. No amor, a sutileza fará bem para você e a pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – A forte presença de Mercúrio na sua segunda casa abre espaço para melhorar o nível financeiro e novos negócios. O sucesso continua ao seu lado. Amor em dose dupla. Saúde perfeita. Entrada extra de dinheiro. C. 456 M. 3319

Touro – Você tem além do Sol agora Mercúrio, indicando novos negócios, acertos com sócios, superiores e muitas mudanças. Solução de projetos que estavam emperrados. Vem equilíbrio financeiro. Amor neutro. C. 393 M. 2785

Gêmeos – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, junto com Mercúrio, trazem muitos problemas. Evite sair da rotina, adie viagens, compras e qualquer tipo de mudança no lar. Apoio do seu amor. C. 573 M. 7167

Câncer – Dia positivo no trabalho e novas possibilidades de ganho. Favorável para compras, viagens e novos projetos. Conte com Escorpião e Virgem. A pessoa amada transmite carinhos e paz. Tente na loteria. C. 862 M. 1037

Leão – Fase para resolver os problemas da família, pode ter certeza que encontrará o equilíbrio necessário. O trabalho indica sucesso. Saia para compras domésticas, novos negócios e acertos do coração. C. 984 M. 8942

Virgem – Mercúrio seu planeta transita na sua positiva nona casa. Haverá chances de melhorar suas finanças. Poderá ser convidado para novos trabalhos. Positivo para viagens e acertos afetivos. C. 602 M. 9654

Libra – Dia que estará um tanto exigente com a família, procure suavizar os problemas, encontrará fácil a solução. Trabalho em ascensão e novas propostas de negócios. Seu amor esta mais apaixonado. C. 315 M. 6791

Escorpião – A Lua a seu favor indica novos compromissos financeiros e até mudanças nos negócios. A família colabora com mais harmonia. Positivo para compras domésticas. Amor com paixão. C. 404 M. 0829

Sagitário – O dia é de alerta, adie novos compromissos financeiros e compras à prazo. O ideal é evitar viagens e mudanças na área profissional. Tenha paciência e não crie problemas com a família. Amor neutro. C. 594 M. 1486

Capricórnio – Você terá um bom dia no trabalho e com a família. Chances de renovação financeira. Muito magnetismo no amor. Facilidade para lidar com o público. Saúde perfeita. Tente na loteria. C. 759 M. 5348

Aquário – O seu astral esta perfeito, conseguirá resolver a maior parte dos problemas domésticos. Positivo até para melhorar a decoração do seu lar. Terá ânimo para iniciar novos negócios. Amor com diálogo. C. 162 M. 2273

Peixes – Período que sente que tudo esta a seu favor. Os negócios e a situação financeira da família trazem tranquilidade. Pode sair para compras, viagens e acertos no trabalho. Amor com carinhos. C. 837 M. 3501

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM